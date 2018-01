Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Copperfielda so lani razglasili za najbolje plačanega čarovnika - že drugo leto zapored. Foto: Reuters Veteranski zabavljač se je zadnja leta posvetil predvsem nepremičninam in turizmu - v lasti ima verigo 11 otokov, znanih pod skupnim imenom Copperfield Bay (Copperfieldov zaliv), ki jih je spremenil v ekskluzivno karibsko letovišče. Foto: Reuters Copperfield je leta 2013 prejel svojo zvezdo na Pločniku slavnih. Foto: Reuters Sorodne novice Copperfielda toži oboževalec: grozi, da bo razkril njegove trike Dodaj v

Podpornik gibanja #MeToo Copperfield obtožen spolne zlorabe

Podobna obtožba ga je doletela leta 2007

25. januar 2018 ob 18:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nad iluzionista Davida Copperfielda so se zgrnili temni oblaki. Nekdanja manekenka Brittney Lewis ga je obtožila, da jo je leta 1988 pri rosnih 17 letih omamil in spolno zlorabil.

Obtožba je prišla v javnost le nekaj ur zatem, ko je Copperfield objavil izjavo v povezavi z gibanjem #MeToo, v kateri je izrazil svojo podporo in pozval ljudi, da ne "sklepajo prehitro", ko se pojavi obtožba.

Lewisova po poročanju britanskega Independenta trdi, da sta se spoznala na enem izmed modnih tekmovanj, kjer se je potegovala za zmago, on pa je sestavljal žirijo, ki je odločala o njegovi usodi. Po tekmovanju jo je povabil na eno izmed njegovih predstav v Kaliforniji. Ker je bila stara zgolj 17 let, je Copperfield za dovoljenje, da potuje na njegovo predstavo, prosil njeno babico Patricio Burton. Ta je zgodbo svoje vnukinje potrdila.

Po predstavi je po besedah Lewisove znani iluzionist zlil nekaj v njeno pijačo, medtem ko sta bila pri točilnem pultu. "Vprašala sem ga, kaj počne. Odvrnil je, da samo deli," se je spominjala Lewisova in nadaljevala: "Spomnim se, kako me je slekel. Začel me je poljubljati po obrazu, nato pa se spomnim, da se je z obrazom spuščal po mojem telesu in kmalu za tem sem popolnoma izgubila zavest." Lewisova se je zbudila naslednje jutro in Copperfield ji je rekel, da se "ni nič zgodilo", ker je bila "mladoletna". 61-letnik jo je po incidentu domnevno prisilil, da je napisala pismo, v katerem je napisala, da je vse v redu.

Čarovnik, ki ga je revija Forbes označila za komercialno najuspešnejšega iluzionista v zgodovini in njegovo premoženje ocenilo na dobrih 680 milijonov evrov, je po poročanju Independenta vedel, da bo šla Lewisova s svojo zgodbo v javnost. Dokaz tega je tudi že prej omenjena podpora gibanju #MeToo na družbenih omrežjih. "#MeToo gibanje je ključno in zgodilo se je precej prepozno. Vsi želimo, da ljudje, ki so bili žrtve spolnih zlorab, dobijo moč. In moramo jih poslušati, da se bodo čutile bolj samozavestne pri izpovedovanju svojih zgodb. To je pomembno," je zapisal Copperfield.

Že slišana zgodba ...

Ob tem pa je dodal: "Pomislite, kako je, če verjamete v to gibanje, ampak ste bili hkrati v preteklosti po krivici javno obtoženi." Ob tem je namignil na obtožbe, ki so ga doletele leta 2007. Takrat ga je nekdanja lepotna kraljica Lacey Caroll obtožila napada na njenem domu na Bahamih. Po njenih besedah je celo postala ujetnica v svojem domu. Čeprav so policisti raziskali primer, Copperfielda niso doletele nobene sankcije.

Kot je dejal sam, so obtožbe obrnile njegovo življenje in življenje njegove družine "na glavo". "Tri leta in na tisoče zgodb v medijih zaradi neutemeljene obtožbe, ki jo je preiskoval celo FBI, so se končale, ko so tožnico ujeli, da je podobno neutemeljeno obtožila še drugega moškega. In dokaz je bil posnet na trak. Tožnico so aretirali in obsodili," je razložil Copperfield.

Iluzionistovi predstavniki za stike z javnostjo zadnjih obtožb še niso komentirali javno.

K. K.