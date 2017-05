Podrl rekord na Twitterju in si prislužil leto brezplačnih piščančjih kroketov

Njegova objava najbolj retvitana v zgodovini

10. maj 2017 ob 15:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tvit ameriškega najstnika, v katerem je znano verigo s hitro prehrano prosil za eno leto brezplačnih piščančjih kroketov, je postal najbolj retvitan v zgodovini. Zaradi dosežka na družbenem omrežju je podjetje njegovi prošnji ugodilo.

Carter Wilkerson je s svojo prošnjo podrl rekord Ellen DeGeneres, ki ga je držala s skupnim zvezdniškim selfijem z oskarjev 2014. Wilkerson je dosegel 3.430.249 retvitov, česar pa veriga hitre prehrane Wendy's sprva ni pričakovala. "Nismo pričakovali ne njegovega odziva ne tega, da mu bo uspelo pridobiti takšno podporo javnosti."

5. aprila je 16-letnik iz Nevade na družbenem omrežju Twitter podjetje vprašal, koliko retvitov bi potreboval za celotno leto brezplačnih piščančjih kroketov. Od Wendy'sa je odgovor dobil manj kot minuto pozneje, bil pa je sila preprost. "18 milijonov."

"Rečeno - storjeno," je odgovoril Wilkerson in za pomoč prosil uporabnike družbenega omrežja. Objava je zelo hitro postala viralna in v zgolj dveh dneh dosegla milijon retvitov. Med drugim so ga podprla tudi velika podjetja, kot so Apple Music, Microsoft, Amazon, Google in celo tudi Twitter.

Objavo je v svoji oddaji komentirala tudi prejšnja nosilka rekorda Ellen DeGeneres. "Naj kar takoj preneha," se je pošalila. "Jaz sem se tako trudila, da mi bi uspel rekord ... on pa prosi za brezplačno hrano?" Njen selfi z Bradleyjem Cooperjem, Jennifer Lawrence, Kevinom Spaceyjem in Meryl Streep je imel v času njegove objave približno 3,2 milijona retvitov.

Veriga hitre prehrane je tudi obljubila, da bo ob morebitnem Wilkersonovem rekordu v dobrodelne namene darovala 100 tisoč ameriških dolarjev (nekaj manj kot 92 tisoč evrov), in obljubo je podjetje tudi držalo. Denar bodo namenili dobrodelni organizaciji, ki se bori za izboljšanje položaja otrok iz rejniških družin.

Na objavo se je odzvala tudi letalska družba United Airlines, ki v zadnjem času dviguje precej prahu. "Če dosežeš 18 milijonov retvitov, ti bomo uredili brezplačen letalski prevoz v katero koli restavracijo Wendy's na svetu. Srečno!" so zapisali.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

P. B.