Pohorska omleta kmalu med zaščitenimi izdelki?

2. junij 2018 ob 09:58

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Pohorska omleta bi se morda kmalu lahko postavila ob bok prekmurske gibanice in idrijskih žlikrofov, če Mariborčanom uspe to prepoznavno pohorsko sladico zaščititi.

Mariborska srednja šola za gostinstvo in turizem si namreč skupaj z društvom Okusi Pohorja in Zavodom za turizem Maribor-Pohorje želi z oznako zajamčene tradicionalne posebnosti pohorsko omleto zaščititi. Kulinarična ikona Pohorja, sestavljena iz biskvitnega testa in sadno-smetanovega nadeva, bi tako postala ambasador celotne regije.

Idejo pobudnikov po zaščiti skoraj 70 let stare kulinarične posebnosti Pohorja so na nedavni predstavitvi podprli tudi mariborski in okoliški gostinski ponudniki, ki si želijo na ta način oblikovati skupno zgodbo in podobo znamenite sladice.

Na mariborski gostinski šoli so se pred časom lotili raziskave o izvoru pohorske omlete, ki bo osnova njihovih aktivnosti za zaščito. Učiteljica Ida Mir, ena redkih, ki še poznajo originalno recepturo sladice iz prve roke, je opozorila, da pohorska omleta, kot jo večina pozna danes, ni izvirna omleta, saj ni pravilno zapognjena in pogosto ne nadevana s pravim nadevom.

Vrsta sprememb

Tradicionalna sladica je bila namreč skozi čas deležna številnih sprememb tako v tehniki priprave kot v sestavinah in dekoraciji. Pobudniki zaščite si zato želijo, da bi obliko vrnili k originalni zapognjeni sladici, recept v merskih enotah pa bo pripravila njihova šola, ki ga bo nato v presojo predala gostincem.

Zainteresirani gostinski ponudniki se bodo lahko tudi včlanili v društvo Okusi Pohorja in se 11. junija udeležili brezplačne delavnice priprave pohorske omlete v izvedbi šole. Še pred tem se lahko ljubitelji sladkih dobrot s to specialiteto posladkajo že danes in v nedeljo v hotelu Tisa na Hočkem Pohorju, kjer poteka drugi festival pohorske omlete.

K. S.