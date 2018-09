Pojasnjena skrivnost mjanmarske "ladje duhov"

Vlačilec ladjo pustil sredi morja

1. september 2018 ob 21:44

Jangon - MMC RTV SLO

Mjanmarske oblasti, ki preiskujejo "ladjo duhov", ki so jo našli, ko je skrivnostno plula v okolici Jangona, so končno prišle do odgovora, kaj se je z ladjo zgodilo.

Orjaško, prazno in zarjavelo tovorno ladjo Sam Ratulangi PB 1600 so ribiči odkrili ta teden nedaleč od obale.

Kot kaže, je ladjo vlekel za seboj tanker z vlačilcem, napoten v tovarno za razdiranje ladij v Bangladešu. A ko je plovilo naletelo na slabo vreme, se je posadka odločila ladjo pustiti sredi morja.

Oblasti in pripadniki mornarice so se v četrtek vkrcali na Sam Ratulangi, da bi našli odgovore. Policija in opazovalci so bili namreč povsem osupli, kako je lahko tako velika ladja, brez mornarjev ali tovora na krovu, pristala v Mjanmaru. Leta 2001 zgrajeno plovilo je dolgo dobrih 177 metrov.

Lokacijo ladje so zadnjič zabeležili leta 2009, ob obali Tajvana, to pa je bil sploh prvi primer, da bi se v mjanmarskih vodah znašla zapuščena ladja, poroča AFP.

Do Bangladeša nikdar prispela

Mjanmarska mornarica je danes prišla do sklepa, da sumijo, da je ladjo vleklo neko drugo plovilo, potem ko so na njenem sprednjem delu našli dva kabla. Kasneje so 80 kilometrov od mjanmarske obale našli tudi vlačilec, ki je ladjo vlekel za seboj.

Potem ko so zaslišali 13 indonezijskih članov posadke na krovu, so izvedeli, da je vlačilec vlekel ladjo za seboj od 13. avgusta, končni cilj pa naj bi bila tovarna v Bangladešu, kjer bi Sam Ratulangi razdrli in uničili. A v slabem vremenu se je nekaj kablov, pritrjenih na ladjo, strgalo, zato so se odločili ladjo pustiti sredi morja.

Bangladeš ima veliko industrijo razdiranja ladij – vsako leto v Čitagongu (Chittagong) razdrejo na stotine odsluženih plovil. A posel je sporen in krtiki trdijo, da je delo slabo regulirano in nevarno.

K. S.