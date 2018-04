Video: Pojoča cesta krajane na Nizozemskem spravlja ob živce

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! 'Glasbene črte' so bile voznikom všeč, krajanom pa nekoliko manj. Foto: Reuters

Ob vožnji čez črto odmevala himna pokrajine Frizije

12. april 2018 ob 10:41

Amsterdam - MMC RTV SLO, Reuters

Ideja je bila dobra - na cesto namestiti posebne črte, ki zaigrajo, če avto čeznje pelje s pravilno hitrostjo. A glasbe je bilo toliko, da so se bližnji prebivalci začeli pritoževati, zato so črte že po enem dnevu odstranili.

Oblasti v severni pokrajini Friziji so se zaradi hudih pritožb ljudi odločile, da "pojočo cesto" spremenijo spet v običajno. Domačini so dejali, da so morali 24 ur dnevno poslušati iste zvoke, kar jih je spravljalo ob pamet, poleg tega pa so vozniki postali inovativni in začeli poskušati, ali je na primer pri dvojni hitrosti vožnje tudi tempo glasbe dvakrat hitrejši. Glasba, ki je zazvenela ob pravilni hitrosti vožnje, ki je na tem odseku 60 kilometrov na uro, je bila kar himna pokrajine Frizije.

Pritožb v mestu Leeuwarden je bilo že po enem dnevu toliko, da so oblasti novost ukinile. "Znorela bom zaradi tega zvoka. Ne morem sedeti več na balkonu, ponoči pa ne morem spati," je dejala neka domačinka, piše BBC.

Ni jim žal za 80.000

Regionalna ministrica za infrastrukturo Sietske Poepjes je pojasnila, da so želeli s projektom "pojoče ceste" zaznamovati dogajanje v Leeuwardnu, ki se lahko letos pohvali z nazivom evropske prestolnice kulturo. "Morali smo obnoviti barvo ob robu cestišča, zato smo prišli na idejo, da bi črte povezali z glasbo. Izjemno je delovalo, ob vožnji je človek takoj prepoznal melodijo naše pokrajine. Nam je bilo všeč, a domačini se z novostjo očitno ne strinjajo. Naš namen pa ni ljudi jeziti, zato bomo novost poskusili še kje drugje."

Namestitev "glasbenih črt" je stala 80.000 evrov. "Nič hudega, če krajanom niso bile všeč. Šlo je za eksperiment, kako vplivati na voznike. Ideja je dobra, dober spanec je še pomembnejši," je dodala županja.

