"Pokažimo Slovencem, da imamo lepe domove in vrtove"

Nova sezona oddaje Ambienti

16. marec 2018 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Bogastvo oblik, barv, vzorcev, materialov in umetniških elementov, ki se zvrstijo na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, je res izjemno," pravijo ustvarjalci oddaje Ambienti, ki se vrača na TV Slovenija.

Vsak dom je unikaten, intimen. Je poosebitev posameznikovih želja in hotenj. Nekateri svoj popolni dom najdejo v majhni garsonjeri, za druge ni doma brez vrta, spet tretji razumejo dom kot tehnološko napreden in optimiziran stroj za bivanje. Vsem kakovostnim ambientom pa je skupno eno: so plod trdega dela, kančka dobrega okusa, predvsem pa tesnega sodelovanja med naročniki in strokovnjaki.

Ekipa prve slovenske avtorske oddaje o oblikovanju domov spremlja vse tiste, ki svoj dom strastno vzdržujejo, prenavljajo in opremljajo že vrsto let, pa tudi nadobudne novograditelje, ki se s problematiko ustvarjanja doma srečujejo prvič.

Dolgoletni sodelavec RTV Slovenija Stane Sušnik o oddaji pravi: "Počaščen sem, da sodelujem pri nastajanju oddaj, katerih vodilo je jasno: pokažimo Slovencem, da imamo lepe domove in vrtove ter strokovnjake, ki lahko to zagotovijo, in lastnike, ki si tako višjo raven bivanja želijo."

Valentina Vovk, novinarka in scenaristka, dodaja: "Vedno sem rada gledala oddaje, ki so prikazovale zanimive domove, in pogrešala podobno oddajo v domači produkciji. Zdaj, ko jo končno imamo, z največjim veseljem sodelujem pri njeni produkciji. In če sem čisto iskrena: nadvse rada kukam v tuje domove."

Novo sezono dvanajstih oddaj Ambienti si boste lahko ogledali vsako soboto ob 15. uri na TV SLO 1. Prva oddaja bo na sporedu 17. marca.

D. S.