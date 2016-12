"Pokemonaši" prehodili 8,7 milijarde km in ulovili 88 milijard "malih pošasti"

Igrica, ki je navdušila svet

21. december 2016 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mobilna igra, ki spodbuja gibanje, je bil eden izmed adutov igre Pokemon Go, ustvarjalci igre pa so to podkrepili s podatkom, da so igralci do zdaj prehodili 8,7 milijarde km.

Proizvajalci priljubljene aplikacije Niantic so razkrili, da so igralci igrice skupaj od poletja pretekli in prehodili 8,7 milijarde kilometrov. Omenjena razdalja ustreza 200.000 potem okrog Zemlje, komercialno potniško letalo pa bi za to razdaljo potrebovalo več kot 1.000 let.

V tem času so pokemonaši ulovili 88 milijard pokemonov.

Pokemon Go je na trgu od julija, v tem času pa so aplikacijo prenesli več kot 600-milijonkrat. Niantic nima podatkov o številu aktivnih igralcev.

Harvard nasprotuje

A ne strinjajo se vsi s tem, da igrica Pokemon Go pripomore k več gibanja. Raziskovalci na univerzi Harvard so pred dobrim tednom razkrili, kako Pokemon Go vpliva na javno zdravje. Igrica ne pripomore k večjemu gibanju igralcev, so ugotovili. V prvem tednu je skupina igralcev v povprečju naredila 955 korakov več kot skupina, ki igrice Pokemon Go ni igrala, v naslednjih tednih pa večjih odstopanj ni bilo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Igra obnorela svet

Mobilna aplikacija Pokemon Go je v trenutku postala izjemna uspešnica po vsem svetu. Takoj je dosegla vrh lestvice brezplačnih aplikacij v Applovi spletni trgovini Itunes in pri tem prehitela uspešnice, kot sta Snapchat in Facebook.

Igra, ki združuje elemente dve desetletji stare franšize in nadgrajene resničnosti, igralcem omogoča, da s popotovanjem po resničnih lokacijah iščejo in lovijo digitalne like iz priljubljene serije.

Zaradi nepozornosti na okolico med igranjem so z vsega sveta poročali o številnih nesrečah, tudi usodnih.

D. S.