Poklon domovini - Rihanna "zatresla" splet z razgaljeno fotografijo

Lase si je pobarvala turkizno

8. avgust 2017 ob 13:51

Bridgetown - MMC RTV SLO

Za najbolj vročo fotografijo med slavnimi je v ponedeljek poskrbela glasbena zvezdnica Rihanna, ki se je na rodnem Barbadosu udeležila glasbenega festivala, oblečena v le malo več kot barvito perje.

29-letnica je na svojem profilu na Instagramu objavila zapeljivo fotografijo, na kateri je oblečena v kostum s pisanimi diamanti, na hrbtu pa ima zeleno in rožnato perje. Fotografijo, polno barv, dopolnjujejo še njeni turkizni lasje in nohti prav take barve.

Zvezdnica se je v preteklosti v domovini že večkrat udeležila festivala Crop Over, ki ima že dolgo zgodovino. Sega namreč v leto 1687, ko so z njim praznovali konec žetve trsnega sladkorja, piše BBC. Barbados je bil takrat največji pridelovalec sladkorja, a ko je prodaja padla, je tudi festival poniknil.

Ponovno so ga oživili leta 1974 in kmalu je postal eden največjih glasbenih dogodkov na tem karibskem otoku. Glasbo spremljajo živobarvni kostumi, primerljivi brazilskemu karnevalu, in vsesplošno rajanje.

Rihannin kostum je izdelalo podjetje DBleudazzled, iz katerega so sporočili, da so naročilo za izdelavo obleke, če temu lahko tako rečemo, iz njene ekipe dobili prejšnjo sredo. "Včasih so se ljudje festivala udeležili v kavbojkah in kratkih majicah, v zadnjem času pa je to postal tudi modni dogodek. Zdaj je zelo pomembno, da se obiskovalci oblečejo v kostume, s katerimi lahko v celoti doživijo ta festival," so pojasnili organizatorji.

crawpova '17 #AuraForCropOva @aura_experience A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 10:28am PDT

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 1:44pm PDT

