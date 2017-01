Amal Clooney, češnja na svetovni smetani v Davosu

Zakonca slavo unovčujeta v dober namen

18. januar 2017 ob 11:21

Davos - MMC RTV SLO

Amal in George Clooney sta se udeležila svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer so se odvetnici poklonili za delo na področju človekovih pravic.

Ženo hollywoodskega zvezdnika, ugledno britansko odvetnico libanonskih korenin, so kot eno najvplivnejših žensk na svetu povabili na vsakoletni forum, ki te dni že 46. poteka v omenjenem švicarskem letovišču. Skupaj s svojo stranko Nadio Murad, nominiranko za Nobelovo nagrado za mir in dobitnico nagrade saharov, je bila 38-letna Amal (z dekliškim priimkom Alamuddin) gostja večerje vplivnih žensk, ki jo je vodila založnica Tina Brown.

Muradova, ki so jo septembra imenovali za ZN-jevo ambasadorko dobre volje, je bila skupaj s skoraj 7.000 jezidskimi ženskami ujetnica Islamske države, skupaj s številnimi rojakinjami so jo zasužnjili, poleg tega pa ubili njeno mamo in brate. Zastopa jo prav Clooneyjeva, ki je Muradovi pomagala pritegniti pozornost sveta na boj za pravice jezidov, etnične skupine s severu Iraka, kar je bila poleg grozodejstev IS-ja tudi glavna tema torkovega pogovora.

Še pred tem je igralec Matt Damon, bližnji prijatelj zakoncev Clooney na dogodku, kjer se kar tare pomembnežev iz sveta politike inj gospodarstva, med njimi je tudi ameriški podpredsednik v odhajanju Joe Biden, spregovoril o svojih prizadevanjih za dostop do čiste vode v državah v razvoju prek fundacije Water.org.

Clooneyjeva sta svojo slavo za dober namen unovčila tudi prejšnji teden, ko sta se pojavila na dogodku Clooneyjeve fundacije za pravičnost, na kateri so predstavili dokumentarec Bele čelade o prizadevanju Sircev, ki se junaško zavzemajo za pomoč tistim rojakom, ki so jih prizadela bombardiranja.

A. K.