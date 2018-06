Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Predvečer prvega poletnega dne je letos zaznamovalo posebno glasbeno praznovanje. Poletna noč je bila tokrat posvečena obletnici nacionalne radiotelevizije, ki letos slavi nekaj pomembnih jubilejev, med drugim kar devetdeset let radijskega in šestdeset let televizijskega oddajanja. Foto: Sandi Fišer Simfoničnemu orkestru in Big Bandu RTV Slovenija sta dirigirala Mojca Lavrenčič in Patrik Greblo. Foto: Sandi Fišer Repertoar: - Poletna noč (Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija)

- Ko boš prišla na Bled (Eva Hren)

- Na mostu (Bila sva mlada oba) (Urška Arlič Gololičič in Jože Vidic)

- Bratovščina sinjega galeba (Otroški pevski zbor RTV Slovenija)

- Mlade oči (Saša Lešnjek)

- Prisluhni mi (Darja Švajger)

- Samo nasmeh je bolj grenak (Nina Strnad)

- Mati, bodiva prijatelja (Oto Pestner)

- Zate in Lahko noč, Piran (Tinkara Kovač, Lara Baruca, Anika Horvat)

- Na svoji zemlji (Simfonični orkester)

- Slovenskega naroda sin (Tomaž Domicelj)

- Ledena (Siddharta)

- Cvetje v jeseni (Tomaž Plahutnik)

- Za prijatelje (Andrej Šifrer)

- Poljane, dom prelepih dni / Štajerc (Alfi Nipič)

- Lastovka (Elda Viler)

- V Ljubljano (Anika Horvat)

- Vrača se pomlad (Oto Pestner)

- 30 let (New Swing Quartet)

- Brez besed (Anika Horvat)

- Vse rože sveta (Alex Volasko)

- Pridi, dala ti bom cvet (Saša Lešnjek)

- Dan ljubezni

Koncertni večer kot osrednja prireditev obletnega leta je gostil najimenitnejše domače vokalne soliste s spremljavo Big banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki so se z najlepšimi melodijami sprehodili skozi našo bogato kulturno zgodovino. Foto: Sandi Fišer Skozi večer sta obiskovalce in poslušalce 1. programa Radia Slovenija popeljala televizijska voditelja Bernarda Žarn in Slavko Bobovnik. Foto: Sandi Fišer

Poletna noč v čast RTV Slovenija: "Odmeva že 60 let na 30 podlage."

MMC na gala koncertu Poletna noč

21. junij 2018 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zvezde, poletna noč, Kongresni trg - popolno ozadje za gala koncert ob obletnicah RTV Slovenija s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija. Poletna noč je bila tokrat še toliko bolj nostalgična.

"Nocoj smo tu zaradi glasbe in spominov. Spominov na čas 90 radijskih in 60 televizijskih let," je poudarila voditeljica večera Bernarda Žarn, ki ji je tokrat delal družbo eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov Televizije Slovenije Slavko Bobovnik. "Odmeva že 60 let na 30 podlage," je nadaljevala Žarnova.

Za uverturo so poskrbeli člani orkestra in Big Banda, ki so popeljali zbrane na Kongresnem trgu s skladbo Poletna noč v neke druge čase. "Verjetno bomo nocoj komu od velikanov naše hiše in glasbe pozabili reči hvala," se je že na začetku opravičila Žarnova. Začelo se je z naštevanjem mojstrov, ki so zaznamovali zgodovino nacionalnega radija in televizije. Od Frana Miličinskega - Ježka, Bojana Adamiča do Slavka in Vilka Avsenika.

To pa je bil tudi uvod za prve soliste večera. Eva Hren je interpretirala sedem desetletji staro pesem Ko boš prišla na Bled, medtem ko je operni duet, ki sta ga sestavljala Urška Arlič Gololičič in baritonist Jože Vidic, odpela Po mostu.

Večer so popestrili tudi predstavniki mlade generacije pevcev. Otroški pevski zbor RTV Slovenija je za zbrane odpel naslovno skladbo Marjana Vodpivca in Toneta Pavčka Bratovščina sinjega galeba. Spomnili so se velikanov, kot so Jure Robežnik, Gregor Strniša, Jacques Prevert, Elza Budau, Svetlana Makarovič, Dušan Velkaverh, Branko Šömen, Ervin Fritz, Milan Jesih, Tomaž Šalamun in celo Edvard Kocbek.

"In tudi zaradi njih so to bila zlata leta. Pisali so besedila za popevke, nastala pa je poezija," je poudarila Žarnova. "Prinesla so veliko srečnih in veselih nasmehov pa tudi Privškovo Samo nasmeh je bolj grenak. Leta 1976 je občinstvo presodilo, da si skladba z besedilom Elze Budau zasluži prvo nagrado," je nadaljeval Bobovnik. In skupaj sta voditelja navezala na še eno uspešnico - le da iz neke druge popevke - izbora za pesem Evrovizije, kjer je Darja Švajger z aranžmajem Privška odpela (še danes eno izmed dveh najbolj uspešnih slovenskih skladb na izboru za pesem Evrovizije) Prisluhni mi.

Toda tokrat skladbe večera niso bile izbrane po ključu najboljših del skladatelja, ki je bil v preteklih letih izpostavljen na Poletnih nočeh. Tako so za eno izmed lepših "odmikov" od začrtanih smernic poskrbele Tinkara Kovač, Lara Baruca in Anika Horvat z venčkom primorskih uspešnic (Zate in Lahko noč, Piran).

Pot spominov je vodila na sam začetek: v 1. september 1928. Radijski studio na upravi Prosvetne Zveze. Inženir Marij Osana z ekipo in začetek oddajanja Radijske postaje Ljubljana. "Ja, tako se je začelo. In od takrat je Radio kronist časa, ljudi, naroda, držav, v katerih smo živeli," je poudarila Žarnova.

Zato ne samo velike uspešnice iz zlatih let Slovenske popevke, po Kongresnem trgu je odmevala skladba Na svoji zemlji. In spomin je nanesel na leto 1958, ko se je rodila Televizija Slovenija. Po desetih letih pa se je v osrednji oddaji TV Dnevnik zaslišal slovenski jezik. Kar je bilo tudi izhodišče za prihod Tomaža Domicelja in skladbo Slovenskega naroda sin.

In čeprav - kot je poudaril Bobovnik - so melodije, ki tako močno zavibrirajo z nami, ki nas tako potegnejo, da se zdi, da v trenutku postanejo zimzelene uspešnice ali celo ponarodele, so tudi takšne, ki premaknejo ljudi tu in zdaj. In kot vzorčni primer so na Poletni noči predstavili skladbo Ledena v izvedbi Siddharte.

Večer obletnic

To pa je bil tudi večer za spomine na druge velike obletnice, kot je 90 let Urbana Kodra - skladatelja, ki je napisal glasbo za film Cvetje v jeseni (ki jo je na odru ob orkestru odigral citrar Tomaž Plahutnik). In 20 let od zmage Andreja Šifrerja na Slovenski popevki s skladbo Za prijatelje.

Oder pa je bil rezerviran tudi za še živeče velikane slovenskih popevk, kot so Alfi Nipič, Elda Viler in Oto Pestner, ki so se mu na odru pridružili tudi člani New Swing Quarteta ob zimzeleni skladbi 30 let. Zaključek pa je pripadel mlajši generaciji (Anika Horvat, Alex Volasko, Saša Lešnjek ...), ki so za finale gala večera izvedli skladbe Brez besed, Vse rože sveta, Pridi, dala ti bom cvet in Dan ljubezni, ko so se na oder vrnile Tinkara Kovač, Lara Baruca, Darja Švajger, Saša Lešnjek in Alex Volasko. V večnost Poletne noči pa je tudi tokrat zbrane ponesla Nina Strnad.

"In če pustimo formalizme, fraze in dolge zahvalne govore in času za glasbo vzamemo samo dva stavka: Verjemite mi, da je bilo in da je neskončno lepo preživljati desetletja z vami. Sleherno sekundo, ob dobrih in slabih novicah, s sodelavci, za katere sem prepričan, da bodo tudi v prihodnje ostali," so bile besede slovesa iz ust Bobovnika, ki so ostala še nekaj časa v ušesih obiskovalcev, ki so nastopajoče nagradili z velikim aplavzom.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer