Aretiranih 15 osumljencev v povezavi z ropom Kim Kardashian

Prvi osumljenci na policijski postaji

9. januar 2017 ob 08:57

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Francoska policija je po treh mesecih preiskav aretirala več osumljencev v povezavi z ropom hollywoodske starlete Kim Kardashian, ki se je zgodil oktobra lani v Parizu.

Na podlagi DNK-sledi, ki so jih pustili roparji za sabo, je policija aretirala 15 ljudi, sta poročali Europe 1 in RTL Radio.

Oboroženi roparji so oktobra vdrli v prestižni apartma manjšega pariškega hotela No Adress. Med napadom ob Kardashianovi ni bilo njenega telesnega stražarja Pascala Duvierja, saj je v nočni klub L'Arc spremljal njeni sestri Kourtney Kardashian in Kendall Jenner, s katerima je Kim v Pariz prišla zaradi znamenitega tedna mode.

Roparji so vdrli v njeno sobo, ji v glavo uperili pištolo, jo zvezali, ji z lepilnim trakom zalepili usta in jo odvlekli v kopalnico, da bi v miru lahko prebrskali sobo. Nazadnje pa so ji odnesli nakit, vreden devetih milijonov evrov.

Roparji so iz hotelske sobe pobegnili peš oz. na kolesu. Po prvih poročilih je v ropu sodelovalo pet zamaskiranih napadalcev. Vsi so nosili smučarske maske in oblačila s policijskimi našitki.

K. K.