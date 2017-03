Policija vklenila Wyclefa Jeana in ga obravnavala "kot kriminalca"

Glasbenik vpleten v incident

22. marec 2017 ob 08:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Losangeleška policija je med raziskovanjem ropa vklenila z grammyjem nagrajenega glasbenika Wyclefa Jeana in z njim ravnala - kot je povedal sam - "kot s kriminalcem".

Nekdanjega člana hiphop kolektiva Fugees je policija zamenjala za roparja, ker je Jeana precej razburilo. Svoj bes je delil na družbenih omrežjih Instagram in Twitter, kjer je tudi objavil celotni posnetek dogajanja, ki ga je posnel pevec T Baby s telefonom.

"Obravnavali so me kot kriminalca, dokler se ni pojavila druga policijska enota in poudarila, da imajo napačnega človeka," je zapisal 47-letni glasbenik na Twitterju. "Prepričan sem, da noben oče ne želi videti svojih sinov ali hčerk v lisicah - še posebej, če so nedolžni," je dodal Jean. Pevec je za incident okrivil losangeleško policijo.

A kot je poročala tiskovna agencija Reuters, je imel Jean opravka s pomočniki šerifa, ki so ga začasno vklenili, dokler so iskali osumljenca za rop bencinske črpalke, ki bi ustrezal opisu. Glasbenik je ob tem poudaril, da gre še za en primer, kjer je policija zamešala identiteto osumljenca. "Temnopolti moški je oropal bencinsko črpalko, medtem ko sem delal v studiu. A prijeli so mene," je še zapisal glasbenik.

K. K.