Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Moškega je na silvestrovo iskalo več policijskih vozil. Foto: Reuters Dodaj v

"Policisti, pomagajte. Preveč pijan sem, da bi vedel, kje sem!"

Zgodba se je končala srečno, brez poškodb

7. januar 2018 ob 14:11

Winter Haven - MMC RTV SLO

Floridski policisti so razkrili, kakšen primer jih je zabaval na silvestrovo: poklical jih je namreč moški, ki je bil tako pijan, da ni vedel, kje je - zato se je šel "malo vozit, da bi ga našli policisti".

Na silvestrovo je na nujno številko policije poklical neki moški, ki se je želel "prijaviti, da vozi pijan". Vezali so ga na policijsko postajo Winter Haven v okrožju Polk, kjer so v iskalno akcijo za pijanim voznikom takoj poslali može v modrem, medtem pa se je dispečerka z moškim, ki se je predstavil kot Michael Lester, pogovarjala in skušala ugotoviti, kje je.

"Ne vem. Preveč sem pijan, nimam pojma, kje sem," ji je odgovoril na vprašanje, kje se vozi. Ko ga je vprašala, kaj je počel zadnje ure, jo je njegov odkritosrčni odgovor še bolj šokiral: "Ne vem. Pravzaprav sem se šel malo vozit okoli, da bi me ustavili policisti."

Na koncu le ustavil. Na sredi ceste.

Čez nekaj časa je telefonistka znova ostala brez besed, ko ji je poštenjak razkril, da se zdaj vozi po nasprotni strani cestišča. Znova in vztrajno ga je začela pozivati, naj ustavi svoje vozilo, a ko ga je končno uspela prepričati, da to tudi zares stori, je voznik izbral popolnoma napačen kraj za nekaj takšnega: "Poglejte, parkiral sem. Na sredi ceste," je še dejal, v ozadju posnetka, ki ga je policija tudi javno objavila, pa se že slišijo sirene policijskih vozil, ki so pijanega voznika vendarle našla.

Po poročanju AP-ja je Lester po pridržanju priznal, da je zaužil večjo količino piva, z njim pa poplaknil tudi amfetamine, poleg tega pa več dni komaj spal. To sicer ni njegov prvi tovrstni prekršek - že večkrat je vozil pod vplivom alkohola in mamil, obtožen je bil tudi posedovanja mamil, povzročitve hude telesne poškodbe in pobega s kraja nesreče.

Resna stvar, ki pa se ji včasih lahko tudi nasmejimo

"Vožnja pod vplivom alkohola ali mamil je resen prekršek. Takšni vozniki prepogosto povzročijo nesreče s hudimi poškodbami ali celo smrtjo. Vožnja pod vplivom tako ni stvar, ki bi se ji smejali," so predstavniki policije v mestu Winter Haven zapisali na svoji strani na Facebooku, pri tem pa dodali: "Ampak ... ta dogodek se je na srečo končal brez poškodb, zato smo se lahko vsi od srca nasmejali."

T. K. B.