Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pravo ime Cliffa Richarda, ki sodi med najuspešnejše britanske glasbenike vseh časov, je Harry Rodger Webb. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti so se Cliffu Richardu opravičili in mu plačali odškodnino

Postopek proti njemu so lani opustili

27. maj 2017 ob 14:59

London - MMC RTV SLO

Britanski pevec Cliff Richard in policija v južnem Yorkshiru sta na sodišču dosegla poravnavo, potem ko je glasbenik tožil policijo in BBC, ker ga je ta medij v novicah označil za domnevnega spolnega prestopnika.

Po poročanju Guardiana se je vodstvo policije 76-letnemu glasbeniku opravičilo in mu plačalo neznano visoko odškodnino. Policisti so se namreč strinjali, da ne bi smeli javnosti oziroma BBC-ju razkriti zasebnih informacij o Richardu, zato so se mu opravičili za "stres in sramoto", ki ju je zaradi njihovih dejanj doživel.

Cliff Richard je sprožil tožbo zaradi poročanja o hišni preiskavi v njegovi vili v Sunningdalu v Veliki Britaniji, ki je potekala avgusta leta 2014. V tožbi je trdil, da mu je bila z objavo novice o preiskavi kršena pravica do zasebnosti, zato je zahteval visoko odškodnino.

Objava novice v javnem interesu?

Glasbenik, ki je v dolgoletni karieri po svetu prodal več kot 250 milijonov kaset in zgoščenk, pa še ostaja v sporu z BBC-jem, največjo britansko medijsko hišo, saj so BBC-jevi uredniki zatrdili, da se bodo do konca borili za svoj prav. Prepričani so namreč, da je bila njihova novinarska dolžnost, da so poročali o preiskavi, saj je bila zgodba v javnem interesu.

Jabolko spora je bila prijava nekega moškega, ki je leta 2013 na londonski policiji trdil, da ga je Cliff Richard na nogometnem stadionu kluba Sheffield United leta 1985 spolno zlorabil. Londončani so leto pozneje primer predali pristojnim v južnem Yorkshiru. Richard je ves čas obtožbe ostro zavračal, lani junija pa so tožilci zaradi pomanjkanja dokazov primer opustili.

Med največje uspešnice Cliffa Richarda sodijo pesmi We Don't Talk Anymore, Wired for Sound, Summer Holiday, Congratulations, Ocean Deep in Devil Woman.

A. P. J.