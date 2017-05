Politika zamudila letalo ter ga prisilila, da se vrne po njiju

Močna pomoč sorodnikov

25. maj 2017 ob 17:00

Kabul - MMC RTV SLO/STA

Afganistanska politika Abdul Rahman Šahedani in Gulam Husain Naseri, ki sta zamudila let, sta s pomočjo sorodnikov letalo uspela prisiliti, da se je vrnilo ponju.

Njuni sorodniki so na pristajalno stezo v kraju Bamijan prinesli kamenje ter letalskim oblastem dejali, da letalu ne bodo dovolili pristanka, če na njem ne bo tudi dvojice omenjenih potnikov.

Politika sta let iz Kabula zamudila - na letališče sta prišla šele, ko so vrata letala že zaprli, je pojasnil predstavnik letalske družbe Kam Air. Letalo se je nato zaradi incidenta vrnilo v Kabul, dotočili so gorivo, in se nato z obema politikoma na krovu vrnili v Bamijan.

Letalska družba hkrati dodaja, da so ostali leti do nadaljnjega zaradi varnostnih razlogov suspendirani. "Letalske oblasti morajo s pomočjo notranjega ministrstva zagotoviti, da znova ne pride do kršitve letalske varnosti."

Policija v Bamijanu je ob tem poudarila, da so v povezavi z incidentom aretirali pet visokih policijskih uradnikov, med drugim tudi Šahedanijevega sina in vodjo letališča v Bamijanu.

P. B.