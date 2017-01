Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstavnica zunanjega ministrstva se zagovarja, da je šlo za nedolžni spodrsljaj in da je imel minister v mislih državo Sveti Krištof in Nevis (na sliki). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poljski zunanji minister tarča posmeha, ker si je izmislil neobstoječo državo

Sončni pozdravi iz San Escobarja

11. januar 2017 ob 16:47

Varšava - MMC RTV SLO

Poljski zunanji minister Witold Waszczykowski je postal spletna tarča posmeha potem, ko je med državami podpornicami poljske kandidature za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov navedel tudi neobstoječo državo San Escobar.

Waszczykowski je novinarjem dejal, da se je med obiskom ZN-a v New Yorku, kjer je lobiral za nestalni sedež, sestal s predstavniki skoraj 20 držav, vključno "sploh prvič v zgodovini naše diplomacije" z nekaterimi karibskimi državami. "Denimo z ministri držav, kot sta Belize in San Escobar." San Escobar seveda ne obstaja, niti ne obstaja država s podobnim imenom.

Predstavnica poljskega zunanjega ministrstva Joanna Wajda je dejala, da je šlo zgolj za manjši spodrsljaj in da je imel Waszczykowski v mislih Sveti Krištof in Nevis, otoška država v karibskih Malih Antilih, katere angleško ime je Saint Kitts and Nevis, špansko pa San Cristobal y Nieves.

A pojasnilo ni ustavilo plaza spletnih šal pod oznako #SanEscobar, vključno z izmišljeno zastavo, fotografijami idiličnega otočja in serijo lažnih novic o fiktivni državici, poroča AP. Neznani avtorji so se celo toliko potrudili, da so objavili zmontirane fotografije gradnje orjaškega kipa, ki ga Waszczykowskemu in dobrim bilateralnim odnosom na čast gradijo Escobarčani.

Neki poljski uporabnik Twitterja pa je v epilog zapisal naslednjo bodico: "Smešno je, dokler se ne zaveš, da so edine zaveznice, ki so ostale Poljski, Belorusija, Madžarska in namišljena karibska država." Poljska namreč v zadnjem letu in pol s svojo konservativno vlado in spornimi reformami naglo izgublja podporo mednarodne skupnosti.

