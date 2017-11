Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Želite imeti toliko potomcev kot zajci? Nujen je zdrav življenjski slog, opozarja poljsko zdravstveno ministrstvo. Foto: Pixabay

Poljsko ministrstvo spodbuja višjo rodnost: "Razmožujte se kot zajci"

Potrebna je zdrava hrana, gibanje in življenje brez stresa

9. november 2017 ob 08:43

Varšava - MMC RTV SLO

"Če želite biti kdaj starši, sledite zgledu zajcev," je sporočilo novega promocijskega videospota, ki ga je za spodbujanje rodnosti pripravilo poljsko ministrstvo za zdravje.

Poljska, zaskrbljena zaradi ene najnižjih stopenj rodnosti v Evropi, je pripravila promocijski videospot, ki prikazuje zdravo, umirjeno in - predvsem - plodno življenje kuncev. Video tako prikazuje mirno življenje glodavcev, ki grizljajo zelje, travo, jabolka in korenje, se nastavljajo sončnim žarkom in se očitno pridno razmnožujejo.

Čeprav samega dejanja, ki vodi k potomstvu, v videu ni videti, pa ustvarjalci gledalcem ponudijo pogled na kopico malih zajčkov in jim tako dajo vedeti, da je življenje, kot ga živijo zajci, pravi način za doseganje višje stopnje rodnosti.

Za nekaj trenutkov sicer vidimo tudi romantični prizor moškega in ženske, ki se med piknikom v naravi držita za roke, s čimer so ustvarjalci najverjetneje želeli gledalcem sporočiti, da je pri ustvarjanju potomstva ob zdravi hrani, življenju brez stresa in gibanju v naravi potreben tudi kanček romantike. Ob koncu videa pa pripovedovalec sklene: "Če želite biti kdaj starši, sledite zgledu zajcev."

Ena najnižjih rodnosti v Evropi

Poljsko zdravstveno ministrstvo je ob objavi videa pojasnilo, da želijo z njim spodbuditi Poljake in Poljakinje v reproduktivni dobi (med 18. in 45. letom) k večji rodnosti, poročanje poljskim medijev povzema tiskovna agencija AP. Trenutne številke kažejo, da ta močno upada, saj se je na Poljskem leta 2015 rodilo 1,32 otroka na žensko, manjšo rodnost imajo tako samo še na Portugalskem, v Španiji in Grčiji pa je približno enaka. Svetovno povprečje sicer znaša 2,453 rojstva na žensko, slovensko pa 1,58.

Na očitke, da v videu enačijo ljudi z zajci, so na poljskem zdravstvenem ministrstvu odgovorili, da niso želeli nikogar užaliti ali biti vulgarni, ampak samo opozoriti na problematiko.

T. K. B.