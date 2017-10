Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rdečo peso operemo in skuhamo. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Polnjena rdeča pesa s sirom

Kuhane gomolje olupimo in prerežemo

31. oktober 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 12 enako velikih gomoljev rdeče pese, 3 šalotke, 1 strok česna, 2 polnozrnati žemljici, 15 dag parmezana, 5 dag suhih, v olju vloženih paradižnikov, nekaj vejic timijana, maslo, sol, poper.

Rdečo peso operemo in skuhamo. Kuhane gomolje olupimo in prerežemo. Polovice nekoliko izdolbemo z žličko, košške pese, ki smo jih izdolbli, nasekljamo. Žemlji, timijan, suhe paradižnike, šalotke in česen nasekljamo, parmezan naribamo.

Vse (na stran damo le polovico parmezana) zmešamo z nasekljano peso in 5 dag masla, solimo, popramo in nadevamo pesine polovice. Zložimo jih v namaščen pekač, potresemo s preostalim sirom in pečemo 20-25 minut (180 stopinj Celzija).