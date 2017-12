Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na repnik položimo pečene repe in postrežemo. Foto: TV Slovenija Dodaj v

Polnjena repa na planinskem repniku s pocvrto slanino

Krepko zimsko kosilo

5. december 2017 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine (za polnjeno repo): 2 okrogli repi z listi, ½ čajne žličke soli, 70 ml kisle smetane, 100 g mladega, slanega kravjega sira, 20 g krušnih drobtin, 20 g masla, ščepec kajenskega popra, čajna žlička mlete rdeče paprike.



Repi odrežemo liste, lepe liste operemo in sesekljamo. Repo olupimo, operemo, jo damo v osoljeno vrelo vodo in jo pokrito na zmernem ognju kuhamo približno 40 minut. Medtem namastimo globlji pekač in vklopimo pečico na 180 stopinj Celzija. Posebej v skledi zmešamo nadrobljen sir s smetano, drobtinami, kajenskim poprom in sesekljanim repinim listjem.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Ko je repa kuhana, jo odcedimo, počakamo, da se malo ohladi in z ostrim nožem izrežemo 2/3 sredice. Polovico izrezane sredice drobno sesekljamo in primešamo siru in smetani. Izdolbene repe postavimo v namaščen pekač in napolnimo z nadevom tako, da nekaj nadeva gleda ven. Na vrh nadeva položimo košček masla in potresemo z mleto papriko. Pekač damo v ogreto pečico in pečemo 10-12 minut.

Medtem, ko se repe pečejo, pripravimo repnik in na hitro popečemo 6 rezin na tanko narezane slanine.



Sestavine za repnik: Velika pest sesekljanih repinih listov, 2 stroka česna, 2 žlici masla, kajenski poper, sol, 2 dcl sladke smetane za kuhanje.



Repine liste očistimo, operemo in izrežemo veliko žilo. Dodamo česen in vse skupaj na drobno sesekljamo. V ponvi razpustimo maslo, dodamo sesekljane repine liste, posolimo, popopramo in na hitro prepražimo. Na koncu dodamo še sladko smetano.

Na krožnik prelijemo repnik in nanj položimo pečene, polnjene repe, ter dodamo koščke popečene slanine.

Oddaja Dobro jutro (recept Marije Petrovčič)