Polno zasedena Katy Perry – album, turneja in sodniško mesto

17. maj 2017 ob 10:34

Superzvezdnica Katy Perry je najavila izid četrtega albuma, ki mu bo sledila ameriška turneja. Zasedla bo tudi sodniški stolček v prihajajoči sezoni oddaje American Idol.



Ameriška pevka je napovedala, da bo 9. junija izdala nov album z naslovom Witness, ki mu bo sledila turneja s 43 postanki. Na sceno se vrača po nekajmesečnem predahu. Kot je v pogovorni oddaji zaupala gostiteljici Ellen DeGeneres, si je po nastopu na Super Bowlu 2015 in zaključku turneje za svoj prejšnji album Prism vzela nekaj časa zase. Pisanja novih pesmi se je lotila junija lani – spisala naj bi jih kar 40, petnajst izmed njih pa bomo lahko slišali na prihajajočem albumu. Med naborom pesmi bosta tudi dva že izdana singla – Chained to the Rhythm in Bon Appetit.

Album Katy Perry sicer pripravlja pod okriljem znane ameriško glasbeno-založniške hiše Capitol Records, ki že desetletja sodeluje z zvenečimi imeni. Med njimi so bili glasbeniki, kot so John Lennon, David Bowie, Tina Turner in Snoop Dogg.

Nov sodniški obraz

Vse kaže, da je pred pevko zelo delavno obdobje, saj bo kot članica žirije sodelovala tudi v novi sezoni oddaje American Idol, ki se s produkcijske hiše Fox po petnajstih sezonah seli na ABC. Novico je s svojimi oboževalci delila na Instagramu, kjer je zapisala, da je navdušena nad novo vlogo. Preostali člani žirije za zdaj še niso znani, v zadnji sezoni so kot sodniki sodelovali Jennifer Lopez, Keith Urban in Harry Connick ml., oddaje pa bo vodil Ryan Seacrest.

Katy Perry poleg tega 20. maja čaka nastop v priljubljeni ameriški oddaji Saturday Night Live, ki jo bo gostil filmski zvezdnik Dwayne “The Rock” Johnson.

