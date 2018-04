Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Gostje prvega Televizijskega kluba bodo prepoznavne osebnosti Televizije Slovenija. Foto: RTV Slovenija Dodaj v

Polnočni klub se poslavlja, vrata odpira Televizijski klub

Prvič že 7. aprila na TV SLO 2

4. april 2018 ob 21:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po dvajsetih letih se zgodbe Polnočnega kluba nadaljujejo v Televizijskem klubu, ki bo gledalce ob sobotnih večerih presenečal z zanimivimi temami, gostje pa bodo delili tudi osebne izkušnje.

Posebnost oddaje je, da v letu 2018 ne bo imela stalnega voditelja. Gostitelji oddaje bodo prepoznavni televizijski obrazi iz različnih uredništev Televizije Slovenija.

Teme, ki so jim blizu

Izbira voditelja bo iz tedna v teden presenečenje, saj se bodo predstavili drugače kot do zdaj. Skupaj s povabljenimi gosti bodo z gledalci razkrili tudi osebne izkušnje. Spregovorili bodo o temah, ki so jim blizu, pa jim v okviru svojega rednega dela ni uspelo nameniti dovolj pozornosti.

Na sporedu bo ob sobotah zvečer ob 21.30 na 2. programu Televizije Slovenija, prvič že 7. aprila na TV SLO 2.

Gostiteljica prve oddaje bo voditeljica Odmevov Rosvita Pesek, prihodnje Televizijske klube pa bodo vodili še Bernarda Žarn, Marjeta Klemenc, Branko Maksimovič, Igor Jurič, Igor E. Bergant, Slavko Bobovnik, Ana Tavčar, Ksenija Horvat, Igor Pirkovič, Mojca Mavec, Sekumady Conde, Edita Cetinski Malnar in drugi. Urednica oddaje je Danica Lorenčič.

V prvem Televizijskem klubu: Staretov Molk Manice

Prvi Televizijski klub bo v središče postavil življenje televizijskih osebnosti pred in za kamero. Voditeljica prve izdaje bo Rosvita Pesek, ki bo gostila televizijskega športnega komentatorja z dvema stranema oboževalcev na Facebooku, voditeljico razvedrilnega programa, ki je bdela nad stiki z gledalci in poslušalci in voditeljico informativnega programa, ki je stopila v čevlje odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija.

N. Š.