Polnozrnati brezglutenski grisini z brusnicami in skutne tortice z višnjami

Recepta iz 5. oddaje Pregreha brez greha

13. maj 2017 ob 18:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za polnozrnate brezglutenske grisine z brusnicami: 300 g polnozrnate moke, polovica kocke kvasa (10 g), ščep soli, 3 žlice sladkornega nadomestka, 3 dcl tople vode, 50 g suhih brusnic, drobljene pistacije za posip.

Priprava: V večjo posodo presejemo moko, na sredini naredimo jamico in vanjo natresemo sladkorni nadomestek, nadrobimo kvas ter nalijemo toplo vodo. Ko kvas nabrekne, zamesimo gladko testo. Pustimo, da vzhaja, pretlačimo in vmesimo brusnice. Ko testo drugič vzhaja, ga pretlačimo in oblikujemo grisine.

Premažemo jih z beljakom in posujemo s pistacijami.

Pečemo ok. 12 minut na 185 °C.

Zraven se prileže koktajl barmanke Drage, ki vključuje mlečni izdelek: jogurt (brez sladkorja, alkohola).

Sladica je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

Skutne tortice z višnjami

Sestavine: 200 g skute, 4 jajca, 200 g sladkornega nadomestka, lupinica 1 limone

Omaka: 150 g višenj, 70 g sladkornega nadomestka.

Priprava: Skuto zmešamo z rumenjaki, limonovo lupinico in sladkornim nadomestkom. Beljake stepemo v trd sneg in postopoma v treh delih vmešamo v skutno zmes. Pripravek nadevamo v manjše modelčke in pečemo ok. 30 min na 180 °C. Še tople ali ohlajene prelijemo z vročimi višnjami, ki smo jih zavreli skupaj s sladkornim nadomestkom.

Sladica je primerna za diabetike in občutljive na gluten ter LCHF-jedce.

Dober tek!

Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)