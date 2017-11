Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Polpeti iz rdeče pese. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v

Polpeti iz rdeče pese

Recept Jasmine Kozina Praprotnik

17. november 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: pesa, čičerika, ohrovt, laneno seme, sušeni paradižniki, mlada čebula, oljčno olje, zelišča, sol.

Zmiksamo peso, vanjo pa stresemo še vse dodatne sestavine in ponovno zmiksamo tako, da so še vidni koščki. Na koncu maso učvrstimo z lanenimi semeni, ki smo jih zmleli v kavnem mlinčku. Z veliko žlico zajamemo velikost polpetka, položimo na peki papir in pri 180 stopinjah pečemo pol ure.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Okrasimo s svežo zeleno zelenjavo in oljčnim oljem.

D. S., recept Jasmine Kozina Praprotnik (oddaja Dobro jutro)