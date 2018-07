Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zapor v Veenhuizenu so Nizozemci leta 2015 začeli oddajati Norvežanom, da so vanj naselili svoje zapornike. Foto: EPA Število kriminalnih dejanj je po podatkih nizozemskega statističnega urada med letoma 2007 in 2015 padlo za 26 odstotkov. Foto: EPA Dodaj v

Pomanjkanje zločincev: Nizozemci še naprej zapirajo svoje zapore

"Težave" Nizozemske se nadaljujejo

2. julij 2018 ob 12:13

Amsterdam - MMC RTV SLO

Leta 2013 so na Nizozemskem zaprli 19 zaporov, ker v državi preprosto ni bilo dovolj zločincev, da bi jih zapolnili. Do konca letošnjega poletja pa jih bodo zaprli še pet.

Z zapiranjem bo službo izgubilo približno 2.000 delavcev, je poročala spletna stran The Telegraaf. Samo 700 izmed njih bodo premestili na druge delovne položaje znotraj nizozemskih organov nadzora. Težava s praznimi zapori je šla na Nizozemskem že tako daleč, da so začeli sprejemati zapornike iz Norveške. Lani, ko je v državi delovalo 38 zaporov, so jih tako sprejeli 240, samo zato, da so bile njihove celice zapolnjene.

Po besedah pravosodnega ministra Arda van der Steurja je bil strošek vzdrževanja praznih zaporov previsok za tako majhno državo. Trend zapiranja zaporov se je na Nizozemskem začel po letu 2004, ko se je tudi zmanjšala stopnja kriminala. K temu pa so pripomogle manjše kazni zaradi posedovanja ali uporabe prepovedanih snovi in usmerjenost k resocializaciji namesto h kaznovanju. Prav tako pa so kršitelje zakona, namesto da bi jih zaprli, začeli opremljati z zapestnicami okoli gležnjev, kar jim je omogočalo, da se lahko celo vrnejo v službe.

Nizozemska, kjer živi 17 milijonov ljudi, ima v zaporih zgolj 11.600 ljudi. Nizozemska ima tako na 100.000 prebivalcev 69 zapornikov. Za primerjavo: Združene države Amerike jih imajo 716.

K. K.