Pomladna regratova pita z vijolicami in trobenticami

Pridih pomladi tudi v kuhinji

27. marec 2017 ob 12:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za testo: 200 g moke, 50 g masla, 1 jajce, 50 ml hladne vode, ščepec soli.



Sestavine za nadev: 30 dag regrata, 20 dag slanine, 30 dag skute, lonček kisle smetane, pest svežega drobnjaka, 2 jajci, sol, poper in muškatni orešček, 2 dl olja, vijolice in trobentice za okras.

Zamesimo testo, ga zavijemo v folijo in postavimo na hladno, kjer naj počiva. Regrat očistimo, preberemo in operemo pod tekočo vodo. Do suhega ga posušimo in narežemo na približno dva centimetra dolge koščke. Slanino narežemo na kocke ali tanjše rezine ter popražimo.

V posodi razžvrkljamo jajci, dodamo skuto, kislo smetano, narezan drobnjak in začimbe po okusu. Dobro premešamo, da zmes postane enotna, nato dodamo še slanino in regrat. Premešamo, da se zelenje in slanina enakomerno razporedita po skutni kremi.



Testo vzamemo iz hladilnika in ga razvaljamo v velikosti modela za pite ali manjšega pekača. Pazimo, da testo prekrije tudi robove pekača. Nato ga na slepo pečemo 10 minut. Na testeno podlago razporedimo nadev in pito pečemo 30 minut pri 180 stopinjah Celzija.



Segrejemo olje in nekaj regrata ocvremo. Odcedimo na papirnati brisački. Vijolice in trobentice operemo in jih posujemo po jedi. Na krožnik damo ocvrt regrat in pomladne rože, na podlago pa damo pito.

P. B., Recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)