Pomladni kruh s šparglji

Recept iz oddaje Dobro jutro

17. april 2017 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Testo: 400 g namenske moke za kvašeno testo, 30 g kvasa, 1 dl mlačnega mleka, žlička medu, žlička soli, 30 g stopljenega masla, 1 žlica kisle smetane, 1 rumenjak, 2 dl mlačne vode, pest zdrobljenih pistacij (po želji).

Namaz: 2,5 dl smetane za kuhanje, 3 rumenjake, sol, poper, muškatni orešček, pest naribanega parmezana.

Nadev: narezani sveži šparglji, sveži blanširani listi špinače ali mladih kopriv (po želji), pest zdrobljenih pistacij (po želji).

Kvas zdrobimo v lonček z 1,5 dl mlačnega mleka, 1 žličko medu ter 1 žličko moke. Premešamo, pustimo na toplem, da vzhaja vsaj 10 minut.

Za nadev segrejemo smetano za kuhanje skoraj do vrenja. Odstavimo in vanjo počasi med stepanjem primešamo stepene rumenjake. Pristavimo nazaj na ogenj in kuhamo, dokler se krema ne zgosti. Proti koncu dodamo še sol, poper in muškatni orešček.

Medtem raztopimo maslo, malo ohladimo, dodamo rumenjak in kislo smetano. Močno premešamo z metlico. V vdolbino moke, pomešane s soljo, prelijemo obe mešanici (kvasno in masleno). Med stepanjem dodajamo mlačno vodo. Stepamo vsaj 10 minut in po potrebi dodamo moko ali mlačno vodo, tako da dobimo testo, ki odstopa od sklede in je elastično. Dodamo pest pistacij in še enkrat premešamo. Pustimo vzhajati na toplem, da testo naraste na dvojno količino ali čez noč v hladilniku. Testo lahko tudi zamrznemo.



Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

.

Testo razvaljamo približno na pol cm debelo v daljši pravokotnik. Namažemo z nadevom vse do 10 cm od spodnjega roba navzgor, posujemo z narezanimi šparglji ter parmezanom (lahko dodamo tudi špinačne liste. Testo tesno zvijemo do namazanega dela. Preostali (nenamazan) del razrežemo na 1 cm debele trakove. Zvijemo do konca in na pekaču na peki papirju oblikujemo krog. V sredino postavimo z maslom premazano keramično skledico. Narezane trakove lepo oblikujemo v žarke. Premažemo s stepenim jajcem in po želji posujemo s semeni.

Pustimo vzhajati 15 minut in pečemo na 180 °C približno 25 minut. Vmes prekrijemo z aluminijasto folijo, da se kruh ne zažge. V skledico serviramo hrenovo ali kako drugo omako.

D. S., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)