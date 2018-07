Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Spletna stran Boohoo je z novo oglaševalsko kampanjo v času svetovnega nogometnega prvenstva pridobila več nasprotnikov kot podpornikov. Foto: AP Poteza je razkačila kupce, številni so spletne prodajalce obtožili, da spodbujajo stereotipe o spolu. Foto: Reuters Dodaj v

Ponesrečeni oglasi: Ženske, raje kupujte prek spleta, kot da gledate nogomet!

Podjetje se je že opravičilo za spodrsljaj

2. julij 2018 ob 18:10

London - MMC RTV SLO

Spletna stran za nakup oblek Boohoo se je znašla pod plazom kritik, potem ko so ženskam ponudili popust med svetovnim prvenstvom v nogometu z nagovorom, naj raje kupujejo prek spleta, kot da (z moškimi) gledajo nogometne tekme.

Poteza je ogorčila kupce, številni so spletne prodajalce obtožili, da spodbuja stereotipe o spolu. Še več, po poročanju britanskega Independenta so na spletni strani oglaševali 25-odstotni popust med tekmo Anglije in Tunizije in 20-odstotni popust med tekmo Anglije in Paname.

V enem izmed elektronskih sporočil, v kateri so promovirali ponudbo, so zapisali: "Spet gleda nogomet. To je vaš popolni izgovor, da nakupujete." Medtem ko so v drugem zapisali: "Se počutite, da ste na drugem mestu? Postavite se na prvo mesto in nakupujte, medtem ko on gleda 'fuzbal'."

Potem ko so se v javnosti pojavili omenjeni zapisi, so prišle pobude k bojkotu spletne strani. "Kampanja me je razjezila, saj izvira iz lenih stereotipov o spolih, kjer se predvideva, da so moški ljubitelji nogometa, medtem ko so ženske strastne nakupovalke," je dejala Rebecca Lees – ena izmed pobudnic bojkota.

"Prav tako namigujejo, da so ženske nakupovalke vse heteroseksualke, in ignorira dejstvo, da so nekatere stranke tudi oboževalke nogometa." Dodala je, da jo je promocija zmedla in razočarala, kar je posledica premajhne družbene odgovornosti podjetja.

Predstavnica za stike z javnostjo Boohooja se je za potezo podjetja opravičila: "Pri Boohooju je na prvem mestu zadovoljstvo stranke. Enakost med spoloma in raznolikost nam je zelo pomembna in žal nam je za ta del tržnega komuniciranja, ki je povzročil užaljenost. Bilo je nenamerno."

@boohoo I'm shocked with this email messaging. It's sexist, reinforces outdated stereotypes & surely alienates some of your audience. What about your customers who enjoy football? Who are #LGBT & have a non-male significant other, who may or may not enjoy football? It's 2018! pic.twitter.com/uAuY0CDxFb — Asha Harkness (@Asha_Dowe) June 18, 2018

@boohoo sexist much..i've been a big football fan since I was a kid as have a lot of my girl friends pic.twitter.com/o6stzbPiba — Manisha Kalyan (@Manisha_Kalyan) June 18, 2018

K. K.