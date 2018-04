Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za jed potrebujemo 50 dag ribjih filejev. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Ponev z bučkami in ribjimi fileji

Dodamo tudi pršut

7. april 2018 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag ribjih filejev, 80 dag majhnih bučk, 1 čebula, 4 rezine kraškega pršuta, 3 žlice olja, 3 žlice moke, 2 dl jušne osnove, 1 dl smetane za kuhanje, pol šopka kopra, 3 žlice limoninega soka, sol, poper.

Bučke narežemo na kolesca. Fileje oplaknemo, osušimo in narežemo na večje kose. Pokapamo jih z limoninim sokom, solimo in pomokamo.

Pršut narežemo na trakove in spražimo na malo olja. Vzamemo ga iz ponve in na maščobi od pečenja opečemo ribje fileje. Tudi te vzamemo ven.

V ponev stresemo čebulo in bučke, pražimo nekaj minut. Potresemo jih z žlico moke, popražimo in prilijemo jušno osnovo in smetano. Pokuhamo, dodamo fileje ter potresemo s koprom in pršutom.