Ponovna združitev skupine The Kinks: "Najbrž bomo igrali v kakšen lokalnem baru"

Več kot 20-letni premor

27. junij 2018 ob 11:26

London - MMC RTV SLO

Veterani rokovske scene The Kinks so napovedali, da se bodo po več kot 20 letih znova združili.

Pevec skupine Ray Davies je sporočil, da je skupina pripravljena na ponovno združitev. Po poročanju Independenta naj bi Ray, njegov brat Dave in bobnar Mick Avory že pripravljali nov album.

Zasedba se je leta 1996 razšla, ker so spori med bratoma, Rayem in Davom dosegli vrhunec. Prav dobro pa se nikoli nista razumela niti Dave in Mick. A očitno jim je uspelo zgladiti spore vsaj do te mere, da so se lahko lotili snemanja albuma, načrtujejo pa tudi nekaj koncertov.

Navdihnili so jih Stonesi

74-letni Ray je razkril, da jih je za ponovno združitev navdihnila evropska turneja Rolling Stonesov. Ray je odkrito povedal, da zasedba ne pričakuje velikega zanimanja oboževalcev: "Najbrž bomo igrali v kakšen lokalnem baru."

Londonsko skupino sta leta 1964 ustanovila brata Davies. Do leta 1996, ko so razpadli, so posneli 24 studijskih albumov. Uspeli so s številnimi hiti, kot so Victoria, Apeman, Death Of A Clown, Waterloo Sunset, najbolj znani pa ostajajo po pesmi Lola iz leta 1970.

Sa. J.