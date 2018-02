Ponovno rojstvo legendarnega stratosa

New stratos

10. februar 2018 ob 13:13

Torino - MMC RTV SLO

Italijanska butična delavnica Manifattura Automobili Torino bo znova oživila sodobno različico legendarne lancie stratos. Leta 2010 je Pininfarina izdelal en primerek, zdaj jih bo torinski avtomobilski atelje izdelal še 25.

Leta 2010 je nemški zbiratelj Michael Strochek Pininfarini naročil edinstven avtomobil, ki je poosebljal lancio stratos, legendarni dirkalnik, ki je kraljeval na relijih v 70. letih prejšnjega stoletja. Šlo je za avtomobil na osnovi ferrarija F430 scuderia, zaradi katerega je nato med Ferrarijem, Pininfarino in Stroschekom nastal spor o tem, ali naj pride do maloserijske proizvodnje. Več kot sedem let po tem je zgodba dobila srečen konec. Iz ateljeja Manifattura Automobili Torino, ki ga je leta 2014 ustanovil Paolo Garella, so namreč sporočili, da bodo upoštevajoč tehnično zasnovo originala iz leta 2010 izdelali še 25 primerkov modela new stratos.

Toda sodeč po sporočilu za javnost, ni popolnoma jasno, ali bo avtomobil poganjal V8 iz ferrarija F430 scuderia, saj sporočilo navaja moč 404 kilovatov (550 KM), medtem ko 4,3-litrski stroj iz Maranella zmore 375 kilovatov (510 KM).

Kot original

Pomembno pa je, da bo zunanja oblika z značilnimi potezami originalne lancie stratos ostala nespremenjena. Ta vključuje klinast sprednji del, prisekan zadek, sprednji in zadnji pokrov, ki se odpirata v obratni smeri, ter opazen strešni spojler. Tudi notranjost bo ohranila linije modela new stratos z očitnim dirkalnim pridihom. Glede na napredek informacijsko-zabavnih sklopov v zadnjih letih ni izključena prisotnost kakšnega zaslona na dotik za upravljanje različnih nastavitev.

Mali butični športnik, ki bo namenjen le nekaj izbrancem, bo v živo na ogled čez nekaj tednov na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol