Popinvazija na Severno Korejo - do miru z dekliškimi skupinami?

Prvi koncerti po več kot desetletju

31. marec 2018 ob 09:22

Seul,Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna in Južna Koreja se pospešeno pripravljata na težko pričakovano aprilsko srečanje - tudi s pomočjo "mehkih diplomatskih prijemov". Tako bodo južnokorejski glasbeniki prvič v desetletju odpotovali v Pjongjang na niz koncertov.

Dekliška K-pop skupina Red Velvet, popzvezdnica in igralka Seohyun iz skupine Girls' Generation, legendarna pevca Cho Yong-pil in Lee Sun-hee ter rocker Yoon Do-hyun so med tistimi, ki bodo ta konec tedna odpotovali na sever. Del delegacije je že koncertiral v Severni Koreji v 90. letih in pozneje, preden so se odnosi med državama leta 2005 zaostrili.

Med temi je Yoon, eden najslavnejših južnokorejskih glasbenikov, ki je s svojo skupino YB prodal več milijonov plošč in je bil na začetku stoletja tudi eden redkih z juga, ki jim je Pjongjang dovolil nastopiti.

A že takrat ni šlo vse gladko - težave so imeli zaradi kitaristovih rumeno pobarvanih las, o katerih so Severni Korejci govorili še dolgo po koncertu, občinstvo pa se tudi ni najbolj navdušeno odzvalo na korejski rock, ki ga do tedaj tako rekoč še nikdar niso slišali.

Čustvena vrnitev

Vseeno pa se Yoon veseli vrnitve v Severno Korejo, na katero ga veže posebna družinska vez - njegova babica je bila namreč rojena leta 1930 v provinci Hwanghae, ki je danes del Severne Koreje, njeni sorodniki pa še vedno živijo tam, a jih ni videla že več desetletij.

"Ko sem leta 2002 nastopil v Pjongjangu, sem se na odru skoraj zjokal, ko sem v občinstvu videl starejšo žensko, ki me je spomnila na babico. Preden sem šel, me je namreč prosila, ali lahko morda najdem njeno družino. Ta teden me je to znova prosila," je povedal Yoon za CNN.

"Na Sever odhajamo kot na nekakšno kulturno misijo. Če bo naš nastop ganil srca Severnih Korejcev, odnosi med državama pa se vsaj malce otoplijo prek glasbe, mislim, da to lahko naredimo."

Tehnično gledano v vojni

Severna in Južna Koreja sta tehnično gledano še vedno v vojni, državljani obeh držav pa lahko le izjemoma prečkajo močno zastraženo demilitarizirano območje na meji.

Prva večja kulturna izmenjava sega v leto 1985, ko je umetniška skupina iz Južne Koreje odpotovala v Pjongjang na štiridnevni obisk, skupina iz Severne Koreje pa je obisk vrnila. Oboje so spremljali tudi družinski člani, ki jih je vojna razklala, posnetki snidenj sorodnikov, ki se niso videli več desetletij, pa so bili izredno čustveni.

Tovrstne izmenjave so se nadaljevale do prvih let začetka novega stoletja, ko so se odnosi povsem zaostrili, koncerti pa so prenehali.

Olimpijske igre miru

A letos so se z olimpijskimi igrami, "igrami miru", v Pjongčangu v Južni Koreji odnosi močno popravili - Severna Koreja je na OI skupaj s svojimi športniki in sestro Kim Džong Una Kim Yo Jong poslala še delegacijo mičnih navijačic, ki so postale prava atrakcija. Navijačice je vodila Hyun Song Wol iz dekliške popskupine Moranbong, ki jo je leta 2012 ustanovila kar Kim.

Južnokorejska delegacija, ki v teh dneh potuje v Pjongjang, šteje kar 190 ljudi, vključno z nastopajočimi, osebjem in vladnimi predstavniki. Odigrali bodo dva koncerta, prvega v nedeljo v areni na vzhodu mesta s 1.500 sedeži, v torek pa bo sledil še skupni koncert s severnokorejskimi glasbeniki v športnem kompleksu Ryugyong Chung Ju Yong z 12.000 sedeži.

Čeprav seznama pesmi nastopajoči še niso sporočili, pa je skupina YB dejala, da namerava med drugim odigrati tudi čustveno skladbo 1178, poimenovano po številu kilometrov, kolikor v dolžino meri Korejski polotok.

"Pesem govori o Koreji in o enotnosti," je povedal. Njegov bobnar Kim Jin-won pa: "Tudi če ne bo kmalu združitve obeh Korej, pa upam, da bo naš nastop priložnost za začetek izmenjav med državljani in koncertnih turnej, skupnih poslovanj in združevanja ločenih družin. Upam, da naš koncert postane odskočna deska za to."

K. S.