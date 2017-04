Popolna razprodaja: Johnny Depp prodaja svoja luksuzna stanovanja

Igralec išče rešitve iz finančne krize

23. april 2017

Los Angeles

Zvezdnik franšize Pirati s Karibov Johnny Depp se je po ločitvi z Amber Heard odločil, da proda kar pet svojih luksuznih stanovanj, ki se nahajajo v kompleksu Eastern Columbia v Los Angelesu.

Prvo izmed petih - hkrati tudi največje in najbolj eklektično - so po mesecu dni na trgu prodali pred kratkim za 2,3 milijonov evrov. Zdaj že nekdanje Deppovo stanovanje ima dve spalnici, tri kopalnice, veliko kuhinjo in zasebno teraso spogledom na mesto, je poročal Wall Streeet Journal.

Igralec je sicer najprej želel prodati vseh pet stanovanj za 12 milijonov evrov. Na začetku je tri stanovanja povezal z vrati, medtem ko je enega spremenil v umetniški studio in drugega v stanovanje za goste. Na koncu pa je pristal, da jih lahko prodajo samostojno. Depp je stanovanja kupil med letoma 2007 in 2008 za približno sedem milijonov evrov.

Vzrok, zakaj 53-letni zvezdnik prodaja nepremičnine, ni znan. Igralec prav tako prodaja svojo 15-sobno poslopje na jugu Francije za domnevno 53 milijonov evrov. Ob teh prodajah so se sprožile govorice, da Depp to počne zaradi ločitve od Heardove. Nekdanja zakonca sta prav prejšnji teden dosegla dogovor, Heardova pa je naznanila, da bo svojih 6,8 milijonov evrov, ki jih je dobila ob ločitvi, podarila v dobrodelne namene.

Izpuhteli milijoni

Pred mesecem je v javnosti odjeknila novica, da so milijoni hollywoodskega zvezdnika izpuhteli v zrak, za kar Depp krivi svoja poslovna menedžerja. 53-letnik se je zato odločil za tožbo, v kateri navaja, da sta mu brata Mandel prek svojega podjetja Management Group povzročila za več deset milijonov dolarjev izgube in mu nakopala dobrih 40 milijonov dolarjev dolga. Že takrat pa so se pojavile govorice, da bi lahko slabo upravljanje milijonov Deppa stalo tudi pomembnih nepremičnin.

Poslovna menedžerja, brata Joel in Rob Mandel, ki ju Depp toži zaradi prevare in neavtoriziranih posojil, sta ob tem dejala, da si je igralec za svoje težave kriv sam, saj na mesec porabi vrtoglava dva milijona dolarjev.

