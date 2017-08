Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 66-letna Tylerjeva je znova postala zanimiva za medije in širšo javnost izključno zaradi uspešnice iz 80. let prejšnjega stoletja. Foto: Reuters Bonnie Tyler se je rodila kot Gaynor Hopkins v valižanskem Neathu. Svojo prvo uspešnico Lost in France je posnela leta 1976. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Popolni sončni mrk vrnil Bonnie Tyler v središče zanimanja

Uspeh skladbe Total Eclipse of the Heart

21. avgust 2017 ob 21:21

New York - MMC RTV SLO

Američani so z evforijo ob popolnem sončnem mrku skoraj iz naftalina potegnili uspešnico Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart in jo zavihteli na prvo mesto letvice iTunes.

V zadnjem tednu se je pretakanje omenjene uspešnice prek storitve iTunes povečalo za 500 odstotkov, so pokazali podatki Nielsen Music. K temu je pripomogla tudi napoved ene izmed večjih priložnostnih zabav na krovu ladje za križarjenje družbe Royal Caribbean, ki je za plovbo, naslovljeno Popolni mrk, angažirala prav Tylerjevo.

Ta bo v družbi Joeja Jonasa na turistični križarki, namenjeni opazovanju sončnega mrka, zapela svojo uspešnico. "To bo izjemno vznemirljivo, saj se ta stvar ne zgodi prav pogosto, kajne," je o pojavu, ki je bil v ZDA nazadnje viden leta 1979, pripomnila Tylerjeva za revijo Time.

Tylerjeva je nazadnje toliko medijske pozornosti uživala leta 2013, ko je zastopala Veliko Britanijo na izboru za pesem Evrovizije. "To sem videla kot čudovito izkušnjo," je dejala pevka, ki so si jo številni v njeni karieri zapomnili predvsem po skladbah Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero.

K. K.