Popolno ujemanje med Cityjem in aplikacijo Tinder

Novi sponzor manchestrskega nogometnega kluba

5. april 2018 ob 16:53

Manchester - MMC RTV SLO, STA

Nad Manchestrom je poletel sinjemodri cepelin, ki je napovedal sodelovanje med nogometnim klubom Manchester City in mobilno aplikacijo Tinder.

Cepelin sta krasila logotipa Cityja in aplikacije Tinder, vmes pa je stal napis #perfectmatch (popolno ujemanje), s čimer je nogometni klub mestu predstavil novo sponzorsko sodelovanje.

Priljubljena aplikacija za spoznavanje in zmenke bo sponzorirala moško in žensko ekipo Cityja ter tudi sestrski klub New York City, ki igra v ameriški ligi MLS. Po poročanju angleških medijev naj bi šlo za večmilijonski dogovor.

"Nogomet je skupnost navijačev, gre za deljenje trenutkov, čustev in strasti. Verjamemo, da bo to popolno ujemanje za Tinder in City," je povedal Tom Glick, ki je pri Cityju odgovoren za oglaševanje.

Od Uniteda k Cityju

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi se pri Tinderju za sodelovanje najprej dogovarjali z Manchester Unitedom, a pogajanja niso obrodila sadov, zato so se obrnili na njegovega mestnega tekmeca. Oba kluba se bosta pomerila v soboto na prvenstveni tekmi. Če bodo sinjemodri zmagali, bodo osvojili premier ligo.

Mobilna aplikacija Tinder je luč sveta ugledala leta 2012, danes pa jo za zmenke in iskanje potencialnih partnerjev uporabljajo ljudje v več kot 190 državah. V luči novega sodelovanja se je aplikacija iz rdeče začasno prelevila v sinjemodro barvo.

