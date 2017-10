"Porejeni" Aaron Carter se hvali s 13 kg več v treh tednih zdravljenja odvisnosti

V težave je zabredel že kot najstnik

9. oktober 2017 ob 18:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji idol najstnic Aaron Carter, ki se bori z odvisnostjo in je napovedal umik z družbenih omrežij do leta 2018, je tega predčasno preklical, da bi se pohvalil z napredkom.

Mlajši brat "Backstreet Boya" Nicka Carterja je že kot desetletni deček osvajal glasbene lestvice, v najstniških letih pa je začel polniti predvsem tabloide - leta 2008 je bil v Teksasu aretiran zaradi posedovanja marihuane, leta 2009 je prišlo na dan razkritje, da dolguje kar milijon dolarjev dohodnine, zaradi njega sta se javno sprli najstniški zvezdnici Hilary Duff in Lindsay Lohan, saj se je sestajal z obema.

Javno je izjavil, da mu je Michael Jackson, ko je bil še najstnik, dajal kokain in alkohol. Julija letos so ga znova aretirali zaradi posedovanja marihuane in vožnje pod vplivom alkohola, avgusta je razkril, da je biseksualec, konec septembra pa se je prijavil na kliniko za zdravljenje odvisnosti in sporočil, da se do konca leta umika s scene. Takrat je pri svojih 183 centimetrih tehtal zgolj 52 kilogramov.

Ta konec tedna pa se je želel pohvaliti z napredkom in je objavil fotografijo "prej in potem". V treh tednih se je pošteno poredil in danes 29-letnik tehta 65 kilogramov, sicer se je iz klinike že odjavil, njegov publicist pa zagotavlja, da bo pevec kljub temu še naprej delal na sebi.

Pred petimi leti sta Aaron in Nick sicer izgubila sestro Leslie, ki se je bojevala z odvisnostjo od tablet - umrla je zaradi prevelikega odmerka, njeno truplo so našli ob škatlicah različnih zdravil, s katerimi zdravijo shizofrenijo, bipolarno motnjo in tesnobo.

From 115 to 145 in just three weeks needed some time to heal. This is a direct result got my weight back up https://t.co/lMY7uUfG7c… pic.twitter.com/BKXRElWqMZ — Aaron Carter (@aaroncarter) October 7, 2017

What's for dinner? I'll make both pic.twitter.com/dMNT2RTgmd — Aaron Carter (@aaroncarter) October 7, 2017

I changed my mind. Lol am I the only person in the whole world who doesn't change their minds? https://t.co/jKEGtaaXaZ — Aaron Carter (@aaroncarter) October 7, 2017

See you guys later. This social media stuff isn't for me. I'll see you next year I'm taking a break from this shit. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 23, 2017

Only I can change my life. No one can do it for me. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 22, 2017

T. H.