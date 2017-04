Pornozvezdnica Jenna Jameson tretjič mama

Hčerko je poimenovala Batel Lu

8. april 2017 ob 20:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji prvi ženski obraz (in telo) filmov za odrasle, danes pa model in podjetnica, se je razveselila rojstva hčerkice.

42-letna Jenna Jameson in njen zaročenec, izraelski draguljar Lior Bitton, sta v četrtek postala starša in novico svetu sporočila preko družbenih omrežij. "Otrok je prišel, mama je opravila neverjetno delo, oba sta zdrava in srečna," je zapisal Bitton.

Jamesonova pa je nato objavila tudi prvo fotografijo malčice in razkrila njeno ime. "Ponosna sem, da vam lahko predstavim svojo novorojenko. Njeno ime je Batel Lu Bitton. Težka je bila 3600 gramov in velika 53 centimetrov," je zapisala. "Sam porod je bil zelo dolg, kar 12 ur, od tega 22 minut intenzivnega potiskanja," je z javnostjo delila še nekaj podrobnosti.

Novico o nosečnosti je razvpita plavolaska sporočila avgusta lani, nato pa je svoje sledilce na Instagramu redno obveščala o napredku nosečniškega trebuščka. Jenna je sicer že mati dveh sinov, dvojčka sta se ji rodila v razmerju z znanim borcem v slogu MMA Titom Ortizom.

V svet erotičnih filmov je stopila leta 1993, ko je začela z mehko pornografijo, nato pa počasi presedlala še na trdoerotične filme, ki so ji prinesli slavo. Postala je najbolj znana pornoigralka na svetu, pravili so ji tudi "kraljica pornografije".

Januarja 2008 se potrdila, da se umika s snemanj filmov, leta 2013 pa se je nato vrnila pred kamere kot spletni erotični model.

T. H.