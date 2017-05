Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miranda Kerr naj bi se poročila že ta konec tedna. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poročni zvonovi za Mirando Kerr in Evana Spiegla že ta konec tedna

Drugi zakon za slavno manekenko

13. maj 2017 ob 12:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slavna manekenka Miranda Kerr in ustanovitelj Snapchata Evan Spiegel naj bi si že ta konec tedna obljubila večno zvestobo.

Kot piše Us Weekly, se bosta 34-letna Miranda in osem let mlajši Evan poročila v Los Angelesu. Družina avstralske manekenke je že prispela v ZDA, je povedal neimenovani vir. Dodal je, da bo poroka ekstravagantna, takšna, kot si jo želi Evan.

Par, ki se je spoznal leta 2014 na večerji modne hiše Louis Vuitton, se je zaročil julija lani po več kot leto trajajočem razmerju. Sprva sta bila le prijatelja, sčasoma pa je med njima vzplamtela ljubezen.

Kot je razkrila Miranda v pogovoru za revijo The Times, bosta z intimnostjo počakala do poroke, saj je Evan zelo tradicionalen.

To bo drugi zakon za eno najbolje plačanih manekenk sveta – tri leta je bila poročena z igralcem Orlandom Blooomom, skupaj pa imata šestletnega sina Flynna.

