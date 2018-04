Poroka leta: Politiki ostali brez vabil - celo Harryjev prijatelj Obama

Princ Harry in Meghan Markle na poroko povabila 1.200 "smrtnikov"

10. april 2018 ob 20:59

London - MMC RTV SLO

Britanski princ Harry in njegova ameriška zaročenka Meghan Markel sta na poroko povabila 1.200 "običajnih smrtnikov", ne pa tudi britanske premierke Therese May.

Brez vabila je ostal tudi ameriški predsednik Donald Trump, kar ni povsem presenetljivo, večje presenečenje je, da na poroko leta ni vabljen niti Trumpov predhodnik Barack Obama, ki je s princem Harryjem že leta v prijateljskih odnosih, nedavno pa ga je princ tudi intervjuval za BBC.

Razlog? Kot so sporočili iz Kensingtonske palače, na poroki 19. maja ne bo nobenega politika ali svetovnega voditelja.

"Odločeno je bilo, da uradni seznam političnih voditeljev - tako britanskih kot tujih - za poroko princa Harryja in gdč. Markle ni potreben," so zapisali. "Glede te odločitve so se posvetovali z vlado njenega visočanstva, odločitev pa je nato sprejela palača."

Princ Harry in Marklova naj bi bila sicer zelo za to, da bi bila na njuni poroki tudi Barack in Michelle Obama. Decembra je 33-letni Harry za CNN na vprašanje, ali bosta Obamova povabljena, povedal, da noče "pokvariti presenečenja".

Marklova proti Trumpu

Kje se je torej zalomilo? Pri Trumpovih. Ker princ Harry in Marklova nista hotela na poroko povabiti zdajšnjega predsednika, so jima v Kensingtonski palači v posvetovanju z britansko vlado svetovali, naj v izogib diplomatskim incidentom tudi Obamovih - in preostalih politikov - ne povabita. Namerava pa srečni par zakonca Obama obiskati "zelo kmalu".

Harry mora sicer kot član kraljeve družine vsaj navzven dajati vtis nevtralnosti, zato javno proti Trumpu ni spregovoril, je pa 37-letna Marklova predsednika ZDA označila za "mizoginega" in "razdiralnega".

Na Williamovi poroki kopica voditeljev

Ker princ Harry ni neposredni dedič britanskega prestola, si lahko privošči, da svetovnih voditeljev na poroko ne povabi - v nasprotju z bratom Williamom, ki je na poroko s Kate Middleton leta 2011 povabil vrsto tujih voditeljev, veleposlanikov in politikov.

Williamov cerkveni obred s 1.900 povabljenimi je prav tako potekal v Westminstrski opatiji, medtem ko bo Harryjev v precej manjši Kapeli sv. Jurija v Windsorskem gradu, ki sprejme zgolj 800 ljudi.

Je pa vabilo na kraljevo poroko prejelo 1.200 pripadnikov javnosti, ki jih bodo spustili na območje Windsorskega gradu. Med njimi bo tudi 12-letna Amelia Thompson, ki je bila poškodovana v terorističnem napadu po koncertu Ariane Grande v Manchester Areni maja lani.

Zaradi svojih zaslug za gluhonemo skupnost je med povabljenci tudi 14-letni Reuben Litherland, ki je za BBC povedal, da je ob prejemu vabila vsa družina kar poplesavala od navdušenja.

V porodnišnici vse pripravljeno na kraljevi naraščaj

Medtem pa je v bolnišnici St. Mary's na zahodu Londona že vse pripravljeno na sprejem noseče vojvodinje Cambriške. 36-letna devet mesecev noseča soproga princa Williama naj bi svojega tretjega otroka rodila zdaj zdaj, poročajo britanski mediji.

In v nizkem startu so očitno tudi v izbrani bolnišnici, kjer so pred tamkajšnjo stavbo porodnišnice za obdobje 9.-30. aprila postavili znake "Prepovedano parkiranje", določili pa tudi območje za medije.

Predstavniki palače Katinega roka - razen, da bo aprila - niso sporočili, a v britanskih medijih kroži datum 23. april.

Ko je Kate leta 2013 rodila princa Georgea, leta 2015 pa princeso Charlotte, so znake za prepoved parkiranja pred bolnišnico postavili dva tedna pred samim porodom.

K. S.