Poroka princese Mako pod vprašajem zaradi finančnih tegob družine zaročenca

Kei Komuro bo tri leta študiral v New Yorku

9. avgust 2018 ob 11:33

Tokio - MMC RTV SLO

Japonska princesa Mako in njen izbranec Kei Komuro sta za novembra napovedala poroko, nato jo prestavila na leto 2020, a morda se tudi takrat ne bo zgodila. Razlog naj bi bil - denar.

Japonska cesarska družina je namreč jasno sporočila - poroke ne bo, dokler Komurova mama ne bo rešila težkega finančnega položaja, v katerega se je zapletla. Po poročanju japonskih medijev, na katere se sklicuje Guardian, si je od nekdanjega partnerja izposodila denar, da bi lahko plačala sinovo šolanje. Šlo naj bi za štiri milijone jenov (31.000 evrov).

Kei je že končal pravno fakulteto, ta mesec pa v New Yorku začenja triletno šolanje za državni pravosodni izpit. Mako je ostala v Tokiu, kjer opravlja kraljeve dolžnosti. S Keijem sta v rednih stikih in se še vedno nameravata poročiti, sporočajo z dvora. Da ne želita, da bi bilo poročno slavje v senci finančnih težav, sta Makina starša, princ Akišino in princesa Kiko, Keijevi materi na več srečanjih tudi naravnost povedala.

Ne gre vse gladko

26-letna Mako, najstarejša vnukinja cesarja Akihita, in Kei sta se spoznala med študijem na univerzi v Tokiu. Maja lani sta presenetila sodržavljane z novico, da sta se zaročila, jeseni pa so dvora sporočili, da bo poroka 4. novembra 2018. A nato so februarja letos sporočili, da sta se zaročenca prenaglila, in veliki dogodek prestavili na leto 2020.

Razloga za to odločitev niso navedli, sporočili so le, da je princesa Mako ugotovila, da je časa za ustrezne priprave na dogodek preprosto premalo. Govori se, da dvor tudi skrbi, da bi se znašel pod plazom kritik, saj bi Mako po poroki pripadlo kar 100 milijonov jenov (776.000 evrov) javnega denarja, ki bi ji "olajšal izstop iz cesarske družine in omogočil začetek novega življenja". Že takrat pa se je omenjalo tudi finančne skrbi skorajšnjega mladoporočenca.

Družina šteje le še 18 članov

Kadar koli poroka že bo, je nekaj jasno - princesa bo takrat izgubila status članice cesarske družine, saj bi članica ostala le, če bi se poročila s katerim drugim njenim članom (torej svojim bližnjim sorodnikom), ki pa jih je vse manj - skupaj z njenimi starši (princem Akišinom in princeso Kiko), sestro Kako in bratom Hisahitom, pa stricem Naruhitom, njegovo ženo Masako in hčerko Aiko, le še 18. Cesarska družina na Japonskem vlada že več kot 2000 let, Akihito pa je že 125. vladar (čeprav danes le simbolični) omenjenega otočja.

84-letni cesar Akihito bo 30. aprila prihodnje leto abdiciral, naslednji dan bo na prestol sedel njegov najstarejši sin, princ Naruhito.

A. P. J.