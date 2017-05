Poroka vse bliže? Serena jo je v Miamiju proslavila z dekliščino.

Priprave na veliki dan

12. maj 2017 ob 20:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Številka ena ženskega tenisa Serena Williams je prihajajočo poroko proslavila z dekliščino v Miamiju.

35-letna Američanka je minuli konec tedna z 20 najbližjimi prijateljicami - med njimi so bile tudi mama Oracene in sestre Venus Williams, Lyn in Isha Price - preživela v Miamiju.

Dekleta so si v soboto po okrepčilnem zajtrku privoščile meditacijo, jogo in masažo na strehi enega izmed luksuznih hotelov v Miamiju. Popoldne so izkoristile za vožnjo z jahto in za skok v morje, je za Us Weekly nekaj podrobnosti razkril Serenin predstavnik.

Sereno je ob vrnitvi v hotel presenetil vhod v lastno sobo, saj so jo prijateljice opremile s poročno dekoracijo. V nedeljo so se dekleta zabavala na eni izmed zasebnih plaž. In darilo, ki ga je Serena prejela? Veliko plišastih igračk, je povedal predstavnik.

Razkošnejša darila ji bodo prijateljice zagotovo podarile za poroko. Datuma te Serena noče razkriti.

Losangeleška organizatorica dogodkov Val Vogt pa je javnosti zaupala, da je Serena doživela veliko presenečenj, njena dolgoletna prijateljica Lara Shriftman pa je dodala: "Bil je magičen konec tedna z veliko ljubezni za Sereno."

Serena se je s soustanoviteljem spletne strani Reddit zaročila decembra lani. Aprila je na Snapchatu razkrila, da je noseča.

Tenisačica naj bi se na igrišča vrnila že naslednje leto - kot ugibajo poznavalci, naj bi zaigrala že na Odprtem prvenstvu Francije leta 2018.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 9, 2017 at 3:13am PDT

Had the best time at Disney, Pandora was unreal!!#visitpandora A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 10, 2017 at 2:24pm PDT

D. S.