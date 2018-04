Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo kilogram pora. Foto: Reuters Dodaj v

Porova juha s kislo smetano

10. april 2018 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg pora, 1 čebula, 1 strok česna, 1,5 dl kisle smetane, 3 dag masla, 1 liter zelenjavne jušne osnove, sol, poper.

Por operemo in narežemo na kolesca. Čebulo olupimo in nasekljamo. Maslo segrejemo, dodamo čebulo in por ter pražimo dobrih pet minut.

Zalijemo z vročo jušno osnovo, pokrijemo in kuhamo na nizkem ognju, da se por zmehča. Odstavimo in počakamo, da se juha malo ohladi. Vmešamo stisnjen česen in juho pretlačimo. Ponovno postavimo nad ogenj in kuhamo še pet minut.

Solimo, popramo in vmešamo kislo smetano.