Foto: Pixabay

Porova juha s krompirjem in rižem

Popestrimo jo z drobnjakom in peteršiljem

8. februar 2018 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 pori, 2 žlici masla, 1 liter zelenjavne jušne osnove (ali vode), 7 dag riža, pol šopka peteršilja, 1 šopek drobnjaka, 3 srednje veliki krompirji, sol, poper.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Por operemo in narežemo na kolesca. Na maslu popražimo por, dodamo riž, ki smo ga oplaknili z mrzlo vodo, še kratko popražimo in zalijemo z jušno osnovo.

Zavremo in kuhamo pet minut, nato pa dodamo tudi krompir. Kuhamo še približno 15 minut. Solimo, popramo in vmešamo nasekljan peteršilj in drobnjak. Po želji vmešamo nekaj žlic smetane za kuhanje ali kisle smetane.