Porova juha s šalotko

2. junij 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag pora, 3 šalotke, 3 žlice olivnega olja, nekaj vejic peteršilja, kisla smetana, sol, poper.

Por očistimo, operemo in narežemo na kolesca. Šalotke olupimo in tanko narežemo. Na olju najprej nekaj minut pražimo šalotko, nato dodamo por in ga kratko popražimo.

Prilijemo približno liter vode ali zelenjavne jušne osnove, zavremo in na šibkem ognju kuhamo deset minut. Medtem oplaknemo peteršilj in ga nasekljamo. Juho začinimo s soljo in poprom ter odstavimo.

Pretlačimo jo s paličnim mešalnikom in vmešamo kislo smetano. Potresemo s peteršiljem in postrežemo z opečenimi kruhki, lahko tudi z opečeno slanino.