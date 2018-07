Porsche po 35 letih z novim absolutnim rekordom Nürburgringa

Novi rekord Severne zanke

1. julij 2018 ob 08:06

Nürburg - MMC RTV SLO

Porsche se je po 35 letih vrnil na slovito Severno zanko dirkališča Nürburgring in z dirkalnikom 919 hybrid evo postavil nov neverjeten rekord. Dosedanji najboljši čas steze je izboljšal kar za 51 sekund.

Za volanom dirkalnika 919 hybrid evo je sedel Timo Bernhard in 20,8 kilometra dolgo stezo prevozil v petih minutah in 19,55 sekunde, kar pomeni, da je vozil s povprečno hitrostjo 233 kilometrov na uro. S tem je za neverjetnih 51 sekund izboljšal rekord, ki ga je pred 35 leti postavil Stefan Bellof za volanom porscheja 956 C.

Gre za močno predelano različico dirkalnika, ki je lani slavil v Le Mansu, pri čemer so Porschejevi inženirji izboljšali aerodinamiko, s čimer so dosegli 53-odstotno povečanje potisne sile ter za 39 kilogramov manjšo maso, ki znaša le 849 kilogramov. Nadgradili so tudi hibridni pogonski sklop, ki skupaj zmore 865 kilovatov (1.176 KM) sistemske moči.

Aprila letos je Porsche s tem dirkalnikom, ki ga je vozil Neel Jani, s časom 1:14,77 postavil tudi nov rekord steze Spa Francorchamps. Le-ta je do takrat pripadal Levisu Hamiltonu, dosegel pa ga je Mercedesovim dirkalnikom formule 1.

Pred 35 leti

Prejšnji rekord Nürburgringa je Stefan Bellof postavil leta 1983 na kvalifikacijah za dirko Tisoč kilometrov Nürburgringa, in sicer za volanom porscheja 956 C, ki ga je poganjal 2,65-litrski bokserski šestvaljnik s 463 kilovati (629 KM).

Po podvigu na Nürburgringu se bo izjemni dirkalnik oglasil na Festivalu hitrosti v Goodwoodu, ki bo letos potekal od 12. do 15. julija.

Martin Macarol