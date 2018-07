Porschejev električni "karavan" pride leta 2021

Porsche E cross turismo

10. julij 2018 ob 06:24

Stuttgart - MMC RTV SLO

Po poročanju Automobile Magazina naj bi bil Porschejev serijski električni "karavan" E cross turismo nared leta 2021.

Vodja oddelka za elektrifikacijo pri Porscheju Stefan Weckbach je v pogovoru s časopisom potrdil, da razvijajo prototip E cross turismo z mislijo na serijsko proizvodnjo, a dodal, da avtomobil uradno ni še dobil zelene luči.

Na glede na to pa naj bi bili dobavitelji, ki bodo sodelovali pri tem projektu, že obveščeni, da bo električni model šel v prodajo proti koncu leta 2021.

Tako kot taycan

Porsche je pred kratkim napovedal, da se bo njegov prvi električni model imenoval taycan. Razkril je tudi, da ga bosta poganjala dva elektromotorja s skupno močjo 441 kilovatov (600 KM), ki mu bosta omogočala pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,5 sekunde in do 200 kilometrov na uro v manj kot 12 sekundah.

Podoben oziroma enak pogonski sklop poganja tudi prototipni E cross turismo, ki do stotice prav tako potrebuje le 3,5 sekunde in manj kot 12 sekund do 200 kilometrov na uro.

Martin Macarol