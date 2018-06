Porschejev prvi električni model se bo imenoval taycan

Porsche Taycan

11. junij 2018 ob 07:29

Stuttgart - MMC RTV SLO

Porsche je na dogodku ob praznovanju 70. obletnici podjetja razkrnil, da se bo serijski model, ki bo nastal na osnovi električnega koncepta mission-e, imenoval taycan. Gre za Porschejev prvi popolnoma električni model, ki bo v serijski obliki ugledal luč sveta prihodnje leto.

Poleg imena električnega novinca je Porschejev prvi mož, Oliver Blume razkril, da bosta le-tega poganjala dva elektromotorja s skupno močjo 441 kilovati (600 KM). To mu bo omogočalo pospešek od 0 do 100 kilometrov v na uro v 3,5 sekunde ter pospešek do 200 kilometrov na uro v 12 sekundah.

Ob spoštovanja vrednih zmogljivostih bo po novem evropskem meritvenem ciklu (NEDC) z enim polnjenjem ponujal več kot 500 kilometrov dosega, oziroma nekaj manj v realnih razmerah. Ob tem Porsche obljublja tudi zelo hitro polnjenje. V štirih minutah bo mogoče popolnoma prazno baterijo dopolniti toliko, da bo zagotovila dodatnih 100 kilometrov dosega. To predstavlja velik napredek v primerjavi z obstoječimi električnimi modeli, kar bo gotovo privabilo marsikaterega kupca.

Ne bo edini

Taycan pa ne bo edini električni Porsche. Nemški proizvajalec je namreč napovedal, da bo porabil 500 milijonov evrov za razvoj različic in izpeljank na njegovi osnovi. Uradno niso objavili podrobnosti, toda precej jasno nakazali, da bomo lahko med drugim videli tudi serijsko izvedbo študije mission E cross turismo. Pred nekaj dnevi pa so pri Porscheju izjavili, da študija prikazuje, kako bi lahko bila videti različica turismo z lastnostmi križancev.

Poleg vpeljave taycana in njegovih različic bo Porsche porabil tudi milijardo evrov za elektrifikacijo obstoječe modelne palete.

Martin Macarol