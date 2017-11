"Steven Seagal si je pred menoj odpel zadrgo na hlačah"

Seagal ima srbski in ruski potni list

10. november 2017 ob 08:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Spolne obtožbe v Hollywoodu se vrstijo. Oglasila se je tudi Portia de Rossi, ki je na Twitterju zapisala, da si je na avdiciji zvezdnik akcijskih filmov Steven Seagal pred njo odpel hlače in dejal, da je "pomembno, da imata kemijo tudi izza filmskega platna".

Portia, igralka ameriško-avstralskih korenin, ki se je slovenski gledalci verjetno še spomnijo iz nanizanke Raztresena Ally, sicer ne skriva lezbične usmerjenosti. Že devet let je poročena s komičarko in voditeljico pogovornih oddaj Ellen DeGeneres.

Plavolasa igralka je v sredo zvečer na Twitterju zapisala: "Moja zadnja avdicija za vlogo v filmu Stevena Seagala je potekala v njegovi pisarni. Dejal mi je, kako pomembno je, da je med nama kemija tudi izza kamer. Posedel me je na kavč in si odpel zadrgo na svojih usnjenih hlačah. Zbežala sem iz pisarne in poklicala svojo agentko. Ta mi je mirno odgovorila: Nisem prepričana, da je tvoj tip moškega." Igralka ni podrobneje sporočila, o katerem filmu govori in kdaj naj bi se incident zgodil.

Njeno objavo je na Twitterju delila tudi Ellen, ki ima kar 75 milijonov sledilcev. Ob tem je zapisala: "Ponosna sem na svojo ženo."

Oglasile so se še druge

Predstavnik 65-letnega Seagala obtožb ni želel komentirati, piše BBC. Portia de Rossi v obtožbah proti Seagalu ni ostala osamljena, saj so za njo igralca neprimernega obnašanja in nadlegovanja obtožile tudi nekatere druge zvezdnice, kot sta igralka Julianna Margulies in manekenka Jenny McCarthy.

Ljubitelj Rusije in Vzhoda

Seagal je sicer zaslovel z vlogami v akcijskih filmih v 80. in 90. letih 20. stoletja, kot na primer Oblegani, Aljaska v plamenih in Maščevanje. Znan je tudi po svoji ljubezni do Rusije in Vzhoda na splošno. Lani mu je tako ruski predsednik Vladimir Putin izročil ruski potni list, v Belorusiji ga je gostil Aleksander Lukašenko, v Kirgiziji je sodeloval na nomadskih igrah, bil je na obisku pri razvpitem čečenskem voditelju Razmanu Kadirovu, v Črni gori je odprl šolo borilnih veščin, po vrsti obiskov v Srbiji pa je lani prejel tudi srbsko državljanstvo. Med državami, v katerih se je ustavil s svojo bluzovsko skupino, je bila leta 2014 tudi Slovenija.

