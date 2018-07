Melodije morja in sonca: Začenja se glasovanje

14 novih poletnih pesmi

14. julij 2018 ob 11:25,

zadnji poseg: 14. julij 2018 ob 22:55

Portorož - MMC RTV SLO

Letos mineva 40 let od prvega festivala Melodije morja in sonca. V zadnjih letih je poletni amfiteater portoroškega Avditorija postal dom tega priljubljenega poletnega festivala, ki nocoj gosti tudi letošnjo, že 38. izvedbo MMS-ja.

Za pet nagrad strokovne žirije in veliko nagrado festivala se poteguje 14 novih poletnih melodij. Na oder portoroškega Avditorija bodo stopili Steffy, Bogdan, The Plut Family, skupina Proteus, Swing Deal, Mila, Laurylin & Jan Bogatič, Manca Špik, Lea Sirk, Irena Vrčkovnik in MJAV, Klapa Semikantá, Prifarski muzikanti, Ana Štokelj in Kalamari. Nastopajoče spremlja festivalska skupina pod vodstvom Tomija Puricha.

Neposredni prenos prireditve lahko od 21. ure dalje spremljate na 1. programu Televizije Slovenija, 1. programu Radia Slovenija, Radiu Koper, Radiu Maribor in RTV 4D.

.

Na letošnjem festivalu se izvajalci potegujejo za veliko nagrado MMS-ja 2018 in nagrade strokovne žirije za najboljše besedilo, priredbo, glasbo, izvedbo ter nagrado za najboljšega debitanta oz. avtorja – nagrado Danila Kocjančiča. Zmagovalna skladba bo tista, ki bo prejela največje število točk v seštevku točk telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Avditoriju, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije.

Pester spremljevalni program

Spremljevalni program je letos posvečen Bertiju Rodošku, "očetu" festivala. Na oder bodo v okviru spremljevalnega programa stopili Oto Pestner, ki je na festivalu slavil kar štirikrat (dvakrat kot izvajalec in dvakrat kot avtor), gledališki igralec Primož Forte, lanski zmagovalec MMS-ja Isaac Palma in Klemen Orter, ki je na festival MMS 2016 prejel kar tri strokovne nagrade.

.

Skozi prijetne poletne melodije letošnjega festivala nas vodita Lorella Flego in Bernarda Žarn.

Sa. J.