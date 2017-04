Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nick Broomfield pravi da Whitney ni hotel "odpisati kot samo še ene odvisnice" - po ogledu filma bo ljudi navdalo spoštovanje do njenih dosežkov, pravi. Foto: Reuters Situacija je bila za temnopoltega izvajalca iz Newarka drugačna kot za na primer Micka Jaggerja, ki ni imel ogromnega spremstva ljudi, ki bi bili odvisni od njega. Whitney ga je imela, vse do konca, ne glede na to, ali je nastopala ali ne - zato je tudi njeno bogastvo v višini 250 milijonov dolarjev izpuhtelo v zrak. Cela njena družina in vsi prijatelji so imeli hiše in avtomobile, ona pa je to plačevala. Nick Broomfield Broomfield s pevkinim možem Bobbyjem Brownom niti ni hotel govoriti. "Nikoli ga nisem slišal, da bi vsaj približno elokventno govoril o svojem zakonu. Nisem hotel zapravljati denarja zanj." Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Portret Whitney, ki ga je njena družina želela pokopati

Konec aprila bo premierno prikazan dokumentarni film o Whitney Houston

19. april 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Italiji in nato še pod okriljem newyorškega festivala Tribeca bo premiero doživel novi dokumentarec o Whitney Houston. Režiserja Nick Broomfield in Rudi Dolezal sta se za film Whitney: Can I Be Me dokopala do doslej še neobjavljenih posnetkov dive, ki je že pet let ni več med nami.

Film, ki je nastal v koprodukciji BBC-ja in kabelske televizije Showtime, spremlja vzpon (in padec) kariere Whitney Houston, hkrati pa ponuja vpogled v njeno zasebno življenje, posejano z ljubeznimi, škandali in ekscesi.

Gledalci jo bodo spoznali kot močno, a hkrati tudi zelo krhko žensko, obeta uradni napovednik. "Bila je velika in sijoča zvezda, ki je v zadnjih letih življenja vse bolj ugašala," povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med doslej še nikoli objavljenimi posnetki je ogromno prizorov iz vsakdana pevke in njenih bližnjih, te pa bodo dopolnjevali pogovori z njenimi sodelavci in prijatelji in koncertni posnetki.

Biograf tragičnih in slavnih

Režiser Broomfield je povedal, da se je popolnoma posvetil raziskovanju pevkinega življenja, ker je želel razumeti, kaj se je z njo zgodilo, da je na poslovnem in zasebnem področju tako zabredla. Broomfield se sicer podpisuje tudi pod dokumentarni film o Kurtu Cobainu z naslovom Kurt & Courtney ter film Biggie & Tupac.

Mimogrede, po Broomfieldovih besedah so Whitneyjevi dediči "zelo agresivno" skušali preprečiti nastanek filma; ljudem so pošiljali sporočila z zahtevami, naj ne sodelujejo s filmsko ekipo.

Whitney Houston je svojčas veljala za eno najuspešnejših ženskih izvajalk. S svojimi skladbami je rušila rekorde in se leta 2009 vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot največkrat nagrajena pevka. Prodala je več kot 190 milijonov plošč in prejela šest grammyjev, dva emmyja in 31 glasbenih nagrad billboard.

Prva med divami z izjemnim razponom

Med njenimi uspešnicami so How Will I Know, Saving All My Love for You in seveda I Will Always Love You. Njena glasba je vplivala tudi na novo generacijo mlajših pevk, med katerimi sta najočitnejši "učenki" Christina Aguilera in Mariah Carey. Poleg tega je bila politično aktivna, saj se je bojevala za odpravo apartheida v Južnoafriški republiki in za izpustitev nekdanjega južnoafriškega predsednika Nelsona Mandele iz zapora.

Težave z Bobbyjem

V zadnjih letih pa je njena kariera zamrla, saj se je bojevala predvsem z odvisnostjo od mamil, težave pa je imela tudi v zakonskem življenju. Od moža, pevca Bobbyja Browna, ki naj bi imel veliko vlogo pri ženinem zdrsu v zasvojenostjo z mamili, se je ločila leta 2007.

V kopalni kadi hotela na Beverly Hillsu so jo našli mrtvo 11. februarja 2012. Umrla je zaradi utopitve, k temu pa sta pripomogla kokain in srčna bolezen. Nekaj let pozneje je v podobno nesrečnih okoliščinah preminula tudi njena hčer Bobbi Kristina Brown.

V italijanskih kinih bo film Whitney: Can I Be Me na sporedu od 24. aprila, na festivalu Tribeca pa ga bodo predvajali 27. aprila.

A. J.