Poslanec v avstralskem parlamentu zaprosil partnerja za roko

Ob zaroki je komaj zadrževal svoje solze

4. december 2017 ob 08:39

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Samo nekaj trenutkov potem, ko je avstralski predstavniški dom začel obravnavo zakona, ki bo omogočil poroke istospolnih partnerjev, je poslanec vladajoče konservativne stranke svojega dolgoletnega zaročenca zaprosil za roko kar v parlamentarni dvorani.

Poslanec Tim Wilson in Ryan Bolger sta zaročena že devet let. "Ryan Patrick Bolger, bi se poročil z mano," je izrekel 37-letni poslanec sredi dovrane. Iz galerije za obiskovalce, kjer je sedel Bolger, se je hitro zaslišal "da", nato pa je parlament preplavil glasen aplavz. "To je bil da, glasen da," je nato še za zapisnik ugotovil predsednik parlamenta Rob Mitchell in dvojici čestital.

Wilson je ob ponovni zaprositvi komaj zadrževal solze. Zaročencu se je zahvalil, ker je skupaj z njim zdržal skozi leta trajajočo debato o istospolnih porokah, ki da je bila "glasbena spremljava" njunemu odnosu.

Zakon, ki bo omogočil poroke istospolnih partnerjev, je zdaj v parlamentarni obravnavi in naj bi ga predstavniški dom, spodnji dom avstralskega parlamenta, brez težav potrdil še pred božičem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zgornji dom parlamenta, senat, ga je z veliko večino potrdil že minuli teden. Po več kot desetletju razprav so Avstralci nedavno na glasovanju po pošti podprli istospolne poroke. Glas je oddalo 12,7 milijona ljudi, od tega jih je 62 odstotkov glasovalo za.

Celo nekdanji avstralski premier Tony Abbott, ki je vodil kampanjo proti zakonu, je danes napovedal, da bo glasoval za zakon. "Nikakor se ne pretvarjam, da sem se naenkrat spreobrnil in zdaj podpiram istospolne poroke, a zavezan sem spoštovati in izvajati sodbo avstralskega naroda. Istospolne poroke je zdaj treba priznati. Zdaj bodo priznane," je dejal in celo dodal, da se bo prihodnje leto z veseljem udeležil poroke svoje sestre, ki je lezbijka.

Update: We've dug through Hansard and @timwilsoncomau appears to be the first ever Member to propose on the floor of the House. pic.twitter.com/NLGLxpYIrm — Australian House of Representatives (@AboutTheHouse) December 4, 2017

